شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم جاريد ليتو الجديد Morbius يحقق 162 مليون دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم Morbius إيرادات وصلت إلى 162 مليونًا و 598 ألف دولار بدور العرض المختلفة حول العالم، منذ طرح العمل يوم 1 أبريل الماضى بعدد كبير من السينمات حول العالم.

وانقسمت إيرادات فيلم Morbius بين 72 مليونًا و 598 ألف دولار بدور العرض الأمريكية، و 90 مليونًا دولار بدور العرض المختلفة حول العالم.

فيلم Morbius الذى يدور في إطار رعب وإثارة، وكان من المقرر عرض فيلم الممثل العالمى جاريد ليتو في دور السينما في يوليو 2020، ولكن تم تأجيله إلى مارس 2021 بسبب وباء كورونا.

ويدور الفيلم الجديد Morbius حول محاولة عالم كيمياء حيوية، يدعى مايكل موربيوس، علاج مرض نادر في الدم، لكنه يصيب نفسه عن غير قصد بشكل من ليصبح مصاص دماء، الفيلم الجديد من إخراج دانيال اسبينوزا، وتأليف جيل كين، مات سزاما، بيرك شاربلس، روي توماس.

وكان قد كشف التقرير الذى نشر على موقع "hollywoodreporter" أن الممثل الأمريكى جاريد ليتو، الذى قام بأداء شخصية الـ Joker من خلال فيلم Suicide Squad، شعر بالانزعاج، عندما قامت شركة Warner Bros، باختيار الممثل خواكين فينيكس بدلا منه لأداء الدور.

فيلم Morbius الجديد، يدور حول شخصية مارفل الأصلية، مصاص الدماء "Morbius"، من كتاب Marvel Comic Book، ومن بطولة جاريد ليتو، أدريا أرجونا، مات سميث، جاريد هاريس، جي كي سيمونز، تيريس جيبسون، تشارلي شوتويل، ريا فيند، كوري جونسون، توم فوربس، ارشي رينو، المدريجال، إبراهيم بوبولا، آدم كولينز، آدم الحجر، وفقا لمل نشر على موقع "imdb".