لن تصدق من هي زوجة أشرف مصيلحي.. بطلة مسلسل “جمال الحريم” والمفاجاة في والدتها النجمة المصرية القديرة!

كتب امير فتحي في الخميس 12 مايو 2022 03:50 صباحاً - الفنان أشرف مصيلحي هو ممثل مصري مواليد محافظة القاهرة الكبرى، ولد في عام ألف تسعمئة وأربع وسبعين ميلاديًا، وهو متخرج من المعهد الفني الصناعي وكانت انطلاقته الأولى في فيلم بونو بونو.

وبعدها شارك في العديد من الأعمال الفنية المتنوعة، وقد اختفى في الآوانة الأخيرة بسبب مرض والدته وأيضًا عدد من الأمور المستجدة في حياته الشخصية، قدم العديد من الأعمال الفنية الناجحة والتي أهمها: مسلسل الطاووس، ومسلسل الاختيار، ومسلسل جمال الحريم.

الفنان أشرف مصيلحي وزوجته المخرجة منال حسن الصيفي

ومالا يعرفه الكثيرون أن الفنان أشرف مصيلحـي متزوج من المخرجة “منال الصيفي” ابنة الفنانة الراحلة “زهرة العلا” والمخرج الراحل “حسن الصيفي” وكانت الراحلة تزوجت من الصيفي بعد إنفصالها عن الفنان الراحل “صلاح ذو الفقار” وانجبت منه ابنتين وهما “منال وأمل”

أشرف مصيلحي وزوجته

من هي زوجة أشرف مصيلحي؟

منال حسن الصيفي، هي زوجة الفنان أشرف مصيلحـي وهي أيضًا ابنة المخرج الكبير حسن الصيفي، ووالدتها الفنانة الكبيرة زهرة العلا، تخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية عام ألف وتسعمئة وثلاث وتسعين وبدأت رحلتها كمخرجة وكمساعد مخرج في العديد من الأعمال المعروفة، وقد تزوجت من الفنان أشرف مصيحلي في بدايتهم الفنية قبل الشهرة.

منال الصيفي في طفولتها مع والديها: حسن الصيفي وزهرة العلا

أعمال المخرجة منال الصيفي:

قدمت المخرجة منال الصيفي مازالت تقدم لنا العديد من الأعمال السينمائية الممتعة أهمها ما يلي: (فيلم الحياة منتهى اللذة. فيلم هي فوضى -كمساعد مخرج- فيلم المش مهندس حسن، فيلم قشر البندق). وغيرها

كما قدمت لنا منال الصيفي مجموعة من الأعمال الدرامية والمسلسلات التلفزيونية الناجحة مثل: (مسلسل نونة المأذونة، مسلسل الهلالي سلالم، مسلسل رسايل، مسلسل للحب فرصة أخيرة، وراء كل باب، مسلسل بلا دليل) وغيرها.

وفاة والدة أشرف مصيلحي:

من ناحية أخرى، أعلنت المخرجة منال الصيفي، زوجة الفنان المصري أشرف مصيلحي، قبل أيام وفاة والدته.

وأعادت “منال” نشر “بوست” لشقيقها عبر حسابها الرسمي بموقع «فيسبوك»، جاء فيه: “انتقلت إلى رحمة الله، السيدة الفاضلة اعتماد محمد، والدة أشرف مصيلحي زوج أختي منال الصيفي، والسيدة إيمان مصيلحي”.

وتابع: “صلاة الجنازة غدا الإثنين 9 مايو في مسجد مصطفى محمود بعد صلاة الظهر، والعزاء على مقابر القوات المسلحة طريق يارب اكرمها بالرحمة والمغفرة”.

يُذكر أن آخر أعمال الفنان المصري أشرف مصيلحي “مسلسل جمال الحريم”، وهو من إخراج زوجته منال الصيفي، وينتمي المسلسل لنوعية الأعمال 45 حلقة، وتدور أحداثه في إطار من الرعب والتشويق.

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