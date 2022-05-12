شكرا لقرائتكم خبر عن أنغام تحيى حفلاً غنائيًا بالكويت .. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى النجمة أنغام مساء غدا الخميس 12 مايو بالكويت حفلاً غنائيًا ضمن سلسلة حفلات عيد الفطر بالكويت، ويقود الحفل المايسترو هانى فرحات بعد تعافية من الوعكة الصحية التى لحقت به مؤخرا بالسعودية وتقدم أنغام في الحفل عدد من أغانيها التي اشتهرت بها ويعشقها الجمهور منها سيدى وصالك ،ساندة عليك وغيرهما.

كانت النجمة أنغام قد طرحت أمس الأول "لوحة باهتة" عبر يوتيوب من كلمات نادر عبد الله وألحان عامر عاشور، وتوزيع طارق مدكور، وعادت نجمة الغناء أنغام للتعاون مجدداً مع الشاعر الغنائى نادر عبد الله، وذلك بعدما تعاونت معه مطلع 2019 من خلال ألبومها "حالة خاصة جدا"، حيث كتب لها أغنية "ياريتك فاهمنى"، والتى أحدثت ضجة بمجرد طرحها على اليوتيوب وعبر أحد التطبيقات الغنائية، خاصة وأن طرحها جاء بالتزامن مع عيد الحب هذا العام.