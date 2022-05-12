مفاجأة غير متوقعة: راندا البحيري تكشف عن صلة القرابة بينها وبين حسين فهمي وميرفت أمين.. لن تصدق!

كتب امير فتحي في الخميس 12 مايو 2022 02:44 صباحاً - كشفت الفنانة راندا البحيري عن صلة القرابة التي تجمعها بالمحامي طارق جميل سعيد الزوج الثالث لمنة حسين فهمي، وقد نشرت راندا البحيري -في وقت سابق- تدوينة كشفت فيه كثير من التفاصيل عن علاقتها الأسرية به.

راندا البحيري تعتذر لزوج منة حسين فهمي

راندا البحيري قالت أن طارق جميل سعيد هو شقيق طليقها رجل الأعمال سعيد جميل سعيد والد نجلها الوحيد ياسين، حيث اعتذرت راندا البحيري للعريس طارق جميل سعيد في منشور عن عدم استطاعتها حضور مراسم الزفاف بسبب انشغالها بتصوير مشاهدها الأخيرة بالجزء الجديد في مسلسل “الأب الروحي”.

راندا البحيري وزوجها

وكتبت :”يا عم ياسين ابني يا قمر. يا أجمل محامي في مصر.مبروك علي كل نجاح حققته في حياتك و مبروك علي جوازك و يارب تعيش مبسوط و متهني يا اجدع خلق الله. كان نفسي اكون موجوده في فرحك بس والله العظيم الاب الروحي بنخلص فيه آخر أيامه و كنت شغاله الصبح و معرفتش آجي متزعلش مني”.

راندا البحيري وزوجها

زواج راندا البحيري

وتزوجت الفنانة الشابة راندا البحيرى من رجل الأعمال “سعيد جمال” عام 2009، وأنجبت ابنها الأول والوحيد “ياسين” في يونيو عام 2010، إلا أن هذا الارتباط لم يدم طويلا وقررا الانفصال فى عام 2011، وأكدت مصادر مقربة أنهما عادا لبعضهما مرة أخرى في عام 2015.

راندا البحيري وزوجها

من هي راندا البحيري؟

راندا البحيرى، هي ممثلة مصرية، ولدت في 18 من شهر أغسطس عام 1983، وهى إحدى النجمات اللاتى قدمن عددًا من الأعمال الفنية الجيدة والتى جذبت الجمهور إليها بالرغم من عدم مشاركتها فى الكثير من الأعمال، درست راندا البحيرى في كلية الآداب قسم اللغة الإنجليزية فى جامعة القاهرة، وبدأت العمل فى مجال الإعلانات في سن مبكّرة ثم إتجهت إلى عالم التمثيل.

راندا البحيري بدأت العمل في مجال التمثيل منذ عام 1995، من خلال مسلسل حكايات من حارتنا، وشاركت في عدد كبير من الأعمال الفنية المتنوعة سواء أفلام أو مسلسلات ومنها: العيال هربت، كشف حساب، أوقات فراغ، بدون رقابة، ومسلسل سلسال الدم بجميع أجزائه، المرسى والبحار. الشرابية، كوفيد 20، وغيرها

مصير الجزء الثاني من فيلم أوقات فراغ

من جهة أخرى، كشفت الفنانة راندا البحيري مؤخرًا عن مصير الجزء الثانى من فيلم أوقات فراغ، والذى كان قد أعلن عن البدء فى تحضيره منذ عدة سنوات.

وأكدت الفنانة راندا البحيرى فى تصريحات خاصة لإحدى الصحف المحليّة، أنها لا تعلم سبب تأخير البدء فى تصوير العمل ، رغم البدء فى كتابته منذ ما يقرب من 4 سنوات .

وتابعت راندا البحيرى حديثها قائلة : حتى الآن لم أطلع على السيناريو، ولكن منتج العمل د.حسين القلا، تحدث معى حول فكرة الجزء الثانى من العمل، وهى التطورات التى حدثت للأبطال بعد مرور عشر سنوات.

أوقات فراغ “1” :

فيلم أوقات فراغ والذى شاركت فى بطولته راندا البحيرى عام 2006، وتدور أحداثه حول مجموعة من الشباب منهم الغني ومنهم الفقير ومنهم المتحرر ومنهم المتدين، وجميعهم يعيشون حياة مليئة بالاضطراب، والتأرجح ما بين اتخاذ قرار وتنفيذه ثم إلغاؤه بسرعة البرق، ويحاول هؤلاء الشباب تحقيق أحلامهم لكن يعوقهم التردد وأشياء أخرى كثيرة.

شاركت راندا البحيري فى بطولة فيلم أوقات فراغ عدد من الفنانين وهم أحمد حاتم وكريم قاسم وعمرو عابد ، بالإضافة الى كل من الفنانة القديرة سلوى محمد علي .

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