شكرا لقرائتكم خبر عن الذكرى الثانية لوفاة إبراهيم نصر .. أشهر من قدم برامج المقالب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمر اليوم الخميس الذكرى الثانية لوفاة الفنان القدير إبراهيم نصر، والذى غيبه الموت يوم 12 مايو 2020، أثر تعرضه لوعكة صحية، ويعد إبراهيم نصر واحداً من أشهر الممثلين في مصر الذين قدموا الكاميرا الخفية، حيث حقق نجاحات كبيرة فى الأعمال الفنية التى شارك فيها وبرامج المقالب، وأول من فتح مجال برامج المقالب أمام الجميع، واستطاع أن يرسم الابتسامة على وجوه الكثيرين.

اسمه إبراهيم نصر النخيلي، نسبة إلى مركز النخيلة من محافظة أسيوط، لكنه ولد بحي شبرا بالقاهرة لأن والده جاء من الصعيد للعمل بالقاهرة فقد كان مقاولاً معمارياً، وظهرت ميوله الفنية مبكرا حيث ترأس فرق مدرسته في التمثيل وكان أول عمل مدرسي كبير له هو مسرحية بمدرسة عثمان بن عفان بحي شبرا.

حصل على ليسانس الآداب عام 1972وعقب تخرجه توسط له الشاعر والمؤلف بخيت بيومي لكي يلعب دوراً درامياً في برنامج تقدمه المذيعة الراحلة أماني ناشد بعنوان "عزيزي المشاهد" وكانت لحظة ميلاده الفني.

شارك في عدة مسلسلات وأفلام نال من خلالها شهرة واسعة، واشتهر ببطولة أشهر برنامج للمقالب وكان بعنوان "الكاميرا الخفية" ثم تطور في البرنامج وقام بدور "زكية زكريا".

يشار إلى أن آخر أعمال إبراهيم نصر، فيلم "صاحب المقام" وشارك في بطولته كل من آسر ياسين ومحمود عبد المغنى، يسرا ، أمينة خليل، وعدد من الممثلين، تأليف إبراهيم عيسى، إخراج ماندو العدل .



