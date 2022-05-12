شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج سامح عبد العزيز يكشف الأسباب الحقيقية لاعتزال توفيق عبد الحميد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقاويل كثيرة تم تداولها تعليقا على إعلان الفنان توفيق عبد الحميد اعتزاله التمثيل عقب مشاركته فى مسلسل "يويترن"، بطولة ريهام حجاج وإخراج سامح عبد العزيز، فسرها البعض بأن قرار الاعتزال جاء بسبب مواقف تعرض لها داخل كواليس العمل، رغم أنه ذكر أسباب قراره بأنه يرجع لحالته الصحية.

المخرج سامح عبد العزيز أوضح، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، الأسباب الحقيقة وراء اعتزال الفنان القدير توفيق عبد الحميد، قائلا: "ألتمس له العذر، لأن شغل التليفزيون تطور والدنيا تغيرت، هذا بجانب شعوره بعدم الراحة بسبب طول ساعات التصوير، بالإضافة إلى تكنيك التصوير الذى تغيّر، وكانت حالته الصحية لا تساعده كثيرا، وكنا نكثف التصوير للانتهاء من العمل، إذ ينتهى الممثل من التصوير فى الثامنة مساء ويحضر فى التاسعة صباح اليوم التالى"، مؤكدا أن لوكيشن المسلسل كان مليئًا بالحب.

من جانبها قالت ريهام حجاج لـ"الخليج 365": "الأستاذ توفيق عبد الحميد كان يشعر بالتعب خلال التصوير، وما زالت حالته الصحية ليست فى أحسن حال، حرصنا على وجوده فى المسلسل وهو كان حابب حالة الحب فى الكواليس".