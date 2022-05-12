مان سيتي يقسو على ولفرهامبتون ويقترب من لقب الدوري الإنجليزي

كتبت أسماء لمنور في الخميس 12 مايو 2022 01:10 صباحاً - منذ ساعة واحدة

سجل لاعب وسط مانشستر سيتي العبقري كيفن دي بروين رباعية في الفوز 5-1 على ولفرهامبتون واندرارز ليقرب فريقه من الاحتفاظ بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم اليوم الأربعاء قبل مباراتين على النهاية.

ووضع النجم البلجيكي فريقه في موقف مريح بعد أن سجل ثلاثة أهداف في 18 دقيقة مذهلة بالشوط الأول ثم أضاف الرابع بعد الاستراحة وسط هتافات من الجماهير باسمه بجانب هتاف “أبطال إنجلترا”.

وبهذه النتيجة يحتل فريق المدرب بيب جوارديولا الصدارة برصيد 89 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن مطارده ليفربول كما يتفوق سيتي بفارق الأهداف ليصبح قاب قوسين من اللقب.

وسيخفف اللقب الثاني على التوالي بالدوري من إحباط الخروج من قبل نهائي دوري أبطال أوروبا بينما تأهل ليفربول للنهائي.

وفي استاد ولفرهامبتون أحرز دي بروين ثالث أسرع ثلاثية في تاريخ الدوري الممتاز وبدأ الحفل في الدقيقة السابعة ثم تابع كرة مرتدة في الدقيقة 16 وسدد كرة متقنة على حدود منطقة الجزاء بالدقيقة 24.

وهدد ولفرهامبتون بتحقيق مفاجأة حين تعادل 1-1 بهدف لياندر دندونكر بعد هجمة مرتدة رائعة قبل أن يواصل دي بروين عرضه المبهر. وأحرز الهدف الرابع بتسديدة قريبة المدى بالدقيقة 60 قبل أن يكمل رحيم سترلينج الفوز السهل لسيتي بالدقيقة 84.