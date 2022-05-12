للمرة 36 في تاريخه.. أياكس يتوج بلقب الدوري الهولندي

كتبت أسماء لمنور في الخميس 12 مايو 2022 01:10 صباحاً - منذ ساعتين

توج أياكس أمستردام بلقب الدوري الهولندي لكرة القدم بفوز كاسح 5-صفر على هيرنفين في استاد يوهان كرويف اليوم الأربعاء ليمنح إيريك تن هاج وداعا مثاليا قبل الانتقال لتدريب مانشستر يونايتد.

ويتفوق أياكس، الذي عزز رقمه القياسي بتحقيق اللقب للمرة 36، برصيد 82 نقطة من 33 مباراة بفارق أربع نقاط عن أيندهوفن صاحب المركز الثاني قبل جولة واحدة من النهاية.

وسجل أياكس ثلاثة أهداف في أول 38 دقيقة عبر نيكولاس تاليافيكو وستيفن برخيس وسيباستيان آلير من ركلة جزاء قبل أن يضيف برايان بروبي وإيدسون ألفاريز هدفين في وقت لاحق.

وكانت هذه آخر مباراة للمدرب تن هاج بملعب أياكس قبل الانضمام إلى يونايتد بالدوري الإنجليزي الممتاز في موسم 2022-2023 بعد التعاقد في الشهر الماضي.

ويختتم أياكس الموسم بزيارة إلى فيتيس أرنهيم يوم الأحد.

وأنهى تن هاج فترة استمرت أربعة أعوام ونصف بتحقيق لقب الدوري للمرة الثالثة على التوالي عقب التتويج في 2018-2019 و2020-2021.

وألغي موسم 2019-2020 بسبب كوفيد-19.

وحُرم من تحقيق الثنائية المحلية هذا الموسم بخسارة أياكس 2-1 من أيندهوفن في نهائي كأس هولندا يوم 17 أبريل نيسان.

وضمن فينوورد، الذي سيخوض نهائي دوري المؤتمرات الأوروبي، التأهل للدوري الأوروبي بالموسم المقبل بعد إنهاء الموسم في المركز الثالث.