شكرا لقرائتكم خبر عن ريهام حجاج: الجمهور عايز جزء تانى من مسلسل يوتيرن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل "يويترن" بطولة ريهام حجاج، توقع متابعو العمل وجود جزء ثان من المسلسل، خاصة أن السيناريست أيمن سلامة والمخرج سامح عبد العزيز لجآ إلى النهاية المفتوحة، والتى تحتمل أن يكون هناك جزء ثان، إذ قدمت يارا "ريهام حجاج" فى آخر مشاهد الحلقة ابنتها "ملوكة" دون أن تفصح عن أبيها، قائلة: "طبعا عايزين تعرفوا مين باباها.. مش هقولكوا المرة دى.. المرة اللى جاية".

وكشفت ريهام حجاج فى تصريح لـ"الخليج 365" عن أعمالها المقبلة بعد نجاح مسلسل "يوتيرن" قائلة: "عندى فيلم سينمائى مع سامح عبد العزيز، بالإضافة إلى مسلسل درامى لموسم رمضان المقبل لم تتضح ملامحه بعد، واستقبلت العديد من الرسائل تطالب بجزء ثان من مسلسل يويترن ولم نتخذ قرارا حتى الآن لكن الموضوع مطروح".

وردت النجمة ريهام حجاج لأول مرة على الأصوات التي تهاجمها مع طرحها أي عمل فنى حتى قبل عرضه، وكان آخرها الذى تزامن مع عرض مسلسلها "يوتيرن" الذى خاضت به السباق الرمضانى الماضى.

وقالت ريهام حجاج: "أنا أقابل هجوما عنيفا منذ 4 سنوات وبالتحديد منذ أن تزوجت، وخلاص اتعودت ومبقاش فارق معايا، وبالنظر إلى تاريخى الفني أراه حافلا بالعلامات المهمة مع أكبر المخرجين فى مصر، ولم ألعب البطولة مباشرة بل بعد سنتين من عملى بالتمثيل، والسنة دى كسرنا الدنيا بــ يوتيرن".

وأضافت ريهام حجاج: "أنا راضية عن أعمالى ولا أشعر بالتقصير، وأقول للناس ربنا سبحانه وتعالى يرزق الإنسان، فلماذا يحاسبنى الناس بدون سبب، لأننى بشتغل قائلين: (ليه دي بتشتغل)، هذا خطأ، فى النهاية لدي 30 عملًا فنيًا معظمهم قبل زواجى".