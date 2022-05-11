شكرا لقرائتكم خبر عن سامح عبد العزيز عن تدخلات ريهام حجاج: اتقالى كدة عن محمد سعد وكله كلام للتشويه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل قسم الفن باليوم السابع، بنجاح مسلسل "يوتيرن"، من خلال ندوة فنية حضرها صناع العمل، حيث تواجدت النجمة ريهام حجاج، والنجمة عبير صبرى، والسيناريست أيمن سلامة، والمخرج سامح عبد العزيز، والفنانات عبير منير ونانسى صلاح وسامية عاطف.

وكثيرا ما يطارد الفنانة ريهام حجاج اتهامات حول تدخلها فى عمل المخرجين فى أعمالها الفنية، وبسؤال المخرج سامح عبد العزيز مخرج آخر أعمالها "يوتيرن" نفى كل تلك الشائعات التي وصفها بأنها كاذبة وملفقة.

وقال سامح عبد العزيز فى تصريح لـ"الخليج 365": "كل هذه الشائعات كانت تستهدف ريهام، فهناك أناس كانت تستهدف هذا العمل بالشر".

وأضاف سامح عبد العزيز: "أنا لا يمكن أن أعمل إلا مع ممثل "شاطر"، الممثل معى لابد أن يفهم الإضاءة والتصوير والعدسات والأحجام، وكل فريق العمل كذلك، وأود أن أقول لك أن ما تتهم به ريهام الآن، اتهم به محمد سعد بأنه يتدخل فى عمل المخرج، لكنى عملت معه "فيفا أطاطا" و"تتح" ولم يحدث ذلك على عكس ما يشاع". مشددا: "فى أعمالى أنا صاحب القرار وليس الممثل".

وأكدت الفنان عبير صبرى أن المنتج الكبير جمال العدل – منتج يوتيرن- لا يمكن أن يقبل أن يتدخل ممثل فى عمل المخرج أو أي جزء لا يخصه، فلا يمكن لممثل أن يملى على المنتج أو المخرج أي شيء. وأنا شخصيا لا أقبل أن يتدخل ممثل آخر فى عملى، هذه اتهامات سخيفة تكررها الناس على غير الحقيقة.

أما السيناريست أيمن سلامة فقد انتقد تلك الاتهامات قائلا: ما تتعرض له ريهام حجاج "حرب".

من جانبها قالت الفنانة عبير منير إن ريهام حجاج كانت تهتم بكل زملائها فى الكواليس إلى درجة "التدليل" وأكثر.

الخليج 365 تحتفل بنجاح مسلسل يوتيرن لـ ريهام حجاج وتحتفى بصناعه (14)



الخليج 365 تحتفل بنجاح مسلسل يوتيرن لـ ريهام حجاج وتحتفى بصناعه (15)



الخليج 365 تحتفل بنجاح مسلسل يوتيرن لـ ريهام حجاج وتحتفى بصناعه (16)



الخليج 365 تحتفل بنجاح مسلسل يوتيرن لـ ريهام حجاج وتحتفى بصناعه (17)



الخليج 365 تحتفل بنجاح مسلسل يوتيرن لـ ريهام حجاج وتحتفى بصناعه (18)



الخليج 365 تحتفل بنجاح مسلسل يوتيرن لـ ريهام حجاج وتحتفى بصناعه (19)



الخليج 365 تحتفل بنجاح مسلسل يوتيرن لـ ريهام حجاج وتحتفى بصناعه (20)



الخليج 365 تحتفل بنجاح مسلسل يوتيرن لـ ريهام حجاج وتحتفى بصناعه (21)



الخليج 365 تحتفل بنجاح مسلسل يوتيرن لـ ريهام حجاج وتحتفى بصناعه (22)



الخليج 365 تحتفل بنجاح مسلسل يوتيرن لـ ريهام حجاج وتحتفى بصناعه (23)



الخليج 365 تحتفل بنجاح مسلسل يوتيرن لـ ريهام حجاج وتحتفى بصناعه (24)



الخليج 365 تحتفل بنجاح مسلسل يوتيرن لـ ريهام حجاج وتحتفى بصناعه (25)



الخليج 365 تحتفل بنجاح مسلسل يوتيرن لـ ريهام حجاج وتحتفى بصناعه (26)



الخليج 365 تحتفل بنجاح مسلسل يوتيرن لـ ريهام حجاج وتحتفى بصناعه (27)



الخليج 365 تحتفل بنجاح مسلسل يوتيرن لـ ريهام حجاج وتحتفى بصناعه (28)



الخليج 365 تحتفل بنجاح مسلسل يوتيرن لـ ريهام حجاج وتحتفى بصناعه (29)



الخليج 365 تحتفل بنجاح مسلسل يوتيرن لـ ريهام حجاج وتحتفى بصناعه (30)



الخليج 365 تحتفل بنجاح مسلسل يوتيرن لـ ريهام حجاج وتحتفى بصناعه (31)



الخليج 365 تحتفل بنجاح مسلسل يوتيرن لـ ريهام حجاج وتحتفى بصناعه (1)



الخليج 365 تحتفل بنجاح مسلسل يوتيرن لـ ريهام حجاج وتحتفى بصناعه (2)



الخليج 365 تحتفل بنجاح مسلسل يوتيرن لـ ريهام حجاج وتحتفى بصناعه (3)



الخليج 365 تحتفل بنجاح مسلسل يوتيرن لـ ريهام حجاج وتحتفى بصناعه (4)



الخليج 365 تحتفل بنجاح مسلسل يوتيرن لـ ريهام حجاج وتحتفى بصناعه (5)



الخليج 365 تحتفل بنجاح مسلسل يوتيرن لـ ريهام حجاج وتحتفى بصناعه (6)



الخليج 365 تحتفل بنجاح مسلسل يوتيرن لـ ريهام حجاج وتحتفى بصناعه (7)



الخليج 365 تحتفل بنجاح مسلسل يوتيرن لـ ريهام حجاج وتحتفى بصناعه (8)



الخليج 365 تحتفل بنجاح مسلسل يوتيرن لـ ريهام حجاج وتحتفى بصناعه (9)



الخليج 365 تحتفل بنجاح مسلسل يوتيرن لـ ريهام حجاج وتحتفى بصناعه (10)



الخليج 365 تحتفل بنجاح مسلسل يوتيرن لـ ريهام حجاج وتحتفى بصناعه (11)



الخليج 365 تحتفل بنجاح مسلسل يوتيرن لـ ريهام حجاج وتحتفى بصناعه (12)