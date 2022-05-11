شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد ياسمين عبد العزيز تداعب زوجها أحمد العوضى بفيديو على إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - داعبت النجمة ياسمين عبد العزيز زوجها النجم أحمد العوضى على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، حيث نشرت فيديو للعوضى وهو يجلس في أحد المطاعم مع تعليق صوتى على الفيديو: "وحياة النبى محمد ده هيجيبلى جالة ما حد هيجيبلى جلطة غير ده"، ليعلق العوضى على الفيديو ضاحكاً.

وكان أحمد العوضى قد نشر فيديو أثناء تواجده في منطقة النعام بعين شمس مسقط رأسه، والتقط عددا من الصور وسط أهالى المنطقة، وتم تداول الفيديو من قبل رواد موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، واستقبل أهالى المنطقة العوضى بالتصفيق والترحاب الحار.

وغاب أحمد العوضى الغياب عن دراما رمضان الماضى، خاصة بعد النجاح الكبير الذى حققه في مسلسل "اللى مالوش كبير" والذى جمعه بزوجته ياسمين عبد العزيز، ليلحق بها حيث غابت هى الأخرى هذا العام مكتفية بتقديم أحد الإعلانات.

ويعرض حالياً مسلسل "اللى مالوش كبير" على قناة ON، والعمل بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، خالد الصاوى، دينا فؤاد، خالد سرحان، أحمد سعيد عبد الغنى، دنيا عبد العزيز، محمود حافظ، هدى الاتربى، عايدة رياض، أحمد الرافعى، فتوح أحمد، ايمان السيد، بدرية طلبة، أحمد عبد الله محمود، صبا الرافعى، محمود ياسين جونيور، بسنت النبرواى وتأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكرى.