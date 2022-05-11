منتخب لبنان لكرة السلة يواصل التألق في بطولة غرب آسيا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 11 مايو 2022 10:24 مساءً - منذ 19 دقيقة

واصل منتخب لبنان لكرة السلة، عروضه القوية في بطولة غرب آسيا للمنتخبات تحت 16 عامًا، والتي تقام حتى السبت المقبل في الأردن.

وفاز منتخب الأرز على العراق بنتيجة 74-52، مساء اليوم الأربعاء، ليقترب خطوة من التأهل نحو نهائيات الأمم الآسيوية.

وبعدما تقاربت النقاط في الربعين الأول والثاني لصالح العراق، بسط منتخب لبنان، سيطرته حتى حسم الفوز بفارق 22 نقطة.

وكان اللاعب اللبناني راين هاشم، أفضل مسجل في المباراة بواقع 23 نقطة.

وقال هشام جرادي رئيس البعثة اللبنانية، عضو الاتحاد اللبناني، إن اللاعبين قدموا عرضًا كبيرًا أمام الأردن والعراق.

وتمنى جرادي، التوفيق لنجوم الأرز في المباراتين المقبلتين مع إيران وسوريا.