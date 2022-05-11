شكرا لقرائتكم خبر عن وفاء عامر تقابل ياسمين صبرى فى مسلسل "الشادر" للمخرج سامح عبد العزيز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلتقي النجمة وفاء عامر بالنجمة ياسمين صبرى في مسلسل "الشادر" المكون من 15 حلقة والمقرر بدء تصويره مطلع شهر يونيو المقبل، للعرض على إحدى المنصات الرقمية خلال الفترة المقبلة، ليسجل العمل التعاون الرابع بين وفاء عامر وياسمين صبرى في الدراما التليفزيونية.

واجتمعت ياسمين صبرى مع وفاء عامر في 3 أعمال سابقة هي "أبو هيبة فى جبل الحلال" بطولة النجم الراحل محمود عبد العزيز والذي سجل أولى تجارب ياسمين في التمثيل، ومسلسل "شطرنج" الجزء الأول من 60 حلقة، ومسلسل "حكايتى" الذى تم عرضه في شهر رمضان 2020 وخاضت به ياسمين صبرى أولى بطولاتها المطلقة في الدراما.

مسلسل "الشادر" تأليف مصطفى حمدى وإخراج سامح عبد العزيز، وتجسد ياسمين صبرى خلاله شخصية فتاة شعبية للمرة الأولى حيث تدور أحداث العمل في إطار دراما شعبية داخل شادر سمك، حيث حلقات بيع السمك الشهيرة والمزادات اليومية بها وحكايات الصيادين الذين يتوافدون كل يوم على الشادر.

وقدمت وفاء عامر في شهر رمضان الماضى مسلسلات "جزيرة غمام" مع طارق لطفى ومى عز الدين وأحمد أمين وفتحى عبد الوهاب ومحمد جمعة وتأليف عبد الرحيم كمال وإخراج حسين المنباوى، و"راجعين يا هوى" بطولة خالد النبوى ونور وهنا شيحة وأنوشكا ونور النبوى وسلمى أبو ضيف وأحمد بدير وإخراج محمد سلامة، و"بيت الشدة"