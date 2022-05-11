شكرا لقرائتكم خبر عن جيمس هونج يحصل على نجمة بممشى المشاهير فى هوليود بعمر الـ 93 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل جيمس هونج المنتج والمخرج، على نجمة بممشي المشاهير في هوليود، وذلك بعمر الـ93، وحضر الاحتفال دانيال داي كيم وجيمي لي كورتيس ورقصوا سويا.

جيمس هونج منتج أفلام وكاتب سيناريو ومخرج وممثل أمريكي، ولد في 22 فبراير 1929 بمنيابولس في الولايات المتحدة و من الجوائز التي نالها جائزة آني.

ومن أشهر أعماله مؤخرا في مجال الإنتاج هو فيلم "Kung Fu Panda 3"، وهو العمل الذى تدور أحداثه مع ظهور والد الباندا "بو" فجأة بعد غياب طويل، حيث ينطلق الثنائى بعد لم الشمل فى رحلة إلى جنة الباندا السرية، حيث يلتقيان بالمزيد من شخصيات الباندا المرحة، لكن عندما يبدأ الشرير ذو القوى الخارقة "كاى" فى اجتياح "الصين" متغلبًا على كل معلمى الكونغ فو، يجب على "بو" القيام بالمستحيل، وهو تدريب قرية مليئة بأقرانه محبى المرح الذين لا يتمتعون بالرشاقة ليشكلوا فريق الكونغ فو الوحيد الذى يتكون من الباندا.

فيلم "Kung Fu Panda 3" إخراج جينيفير يى نيلسون، وكتابة جوناثان ايبل وجلين بيرجير، وبطولة جاك بلاك وأنجلينا جولى وكيت هدسون، وهو الجزء الثالث من الفيلم الذى حفل نفس الاسم وطرح فى 2008، وروى قصة باندا يعمل مع أبيه كطباخ للمكرونة، وهو مهووس بفن الكونج فو ويحلم دائماً بمقابلة أبطاله "الخمسة الغاضبون".



جيمس هونج



جيمس هونج



جيمس هونج



جيمس هونج