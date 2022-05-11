شكرا لقرائتكم خبر عن "العنكبوت" لـ أحمد السقا يحقق 22.5 مليون جنيه إيرادات منذ طرحه فى السينمات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم "العنكبوت" للنجم أحمد السقا ليلة أمس الثلاثاء إيرادات وصلت 519,069 ألف جنيه في شباك التذاكر، لتضاف إلى حصيلة إيرادات الفيلم خلال موسم عيد الفطر السينمائى والتي بلغت 22 مليونًا و 548 ألف جنيه، وذلك منذ طرح الفيلم في دور العرض السينمائى ليلة وقفة عيد الفطر الماضى.

فيلم "العنكبوت" بطولة أحمد السقا، منى زكى، ظافر العابدين، يسرا اللوزى، ريم مصطفى، محمد لطفى، أحمد فؤاد سليم، الراحل زكى فطين عبد الوهاب، أكرم الشرقاوى، محمود غريب وعدد آخر من الفنانين، إضافة إلى ضيوف الشرف محمد ممدوح، شيكو شيماء سيف، وهو تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.

تدور أحداث الفيلم في إطار الحركة الممزوجة بالإثارة حول تاجر مخدرات خطير، يتمكن من تصنيع مواد مخدرة جديدة، ويبيعها، ويقع في العديد من المشاكل والمطاردات من قبل الشرطة، إضافة إلى دخوله في صراعات مع عالم المافيا بسبب شقيقه الذي يجسد شخصيته النجم ظافر العابدين.

يذكر أن موسم عيد الفطر السينمائى يعرض فيلم أفلام "واحد تانى" بطولة أحمد حلمى وروبى ونسرين امين وعمرو عبد الجليل وسيد رجب وأحمد مالك ونور إيهاب وإخراج محمد شاكر خضير، وفيلم "زومبى" بطولة على ربيع وحمدى الميرغنى وهاجر أحمد وويزو وكريم عفيفى ومحمد محمود وإخراج عمرو صلاح.