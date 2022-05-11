حسن الرداد : ” بكيت عليكي رغم أني لم أراكي طول العمر “

كتب امير فتحي في الأربعاء 11 مايو 2022 05:44 مساءً - أعرب الفنان المصري ” حسن الرداد ” عن حزنه على خبر استشهاد الصحفية الفلسطينية ” شيرين أبو عاقلة ” والتي لقت مصرعها صباح اليوم الأربعاء متأثرة بإصابتها برصاصة قاتلة في الرأس على يد جيش الاحتلال الاسرائيلي خلال تواجدها في مدينة جنين .

ونشر حسن الرداد عبر حسابه على تطبيق إنستجرام مقطع فيديو يتضمن مشاهد من بعض الأحداث في فلسطين مرفقة بصوت الصحفية الراحلة شيرين أبو عاقلة وهي تتحدث عن مهنتها وما واجهته بها وإصرارها على الاستمرار فيها رغم جميع المخاطر .

وكتب حسن الرداد في تعليقه على الفيديو متأثرا : ” خبر حزين .. بتفرج عليها من وأنا صغير وكانت دائما مناضله وجريئة .. بكيت عليكى رغم أنى لم أراكي طول العمر ” .

وتابع : ” ولكن هذا يوضح مدى قوة وتاثير الفن والإعلام والصحافة أو أى عمل يقدم بصدق فى نفوس الشعوب .. رحم الله الشهيدة شيرين أبو عاقلة التي قتلت بدم بارد ” .