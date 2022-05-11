جون ترافولتا يستذكر زوجته الراحلة بفيديو مؤثر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: احتفالاً بيوم الأم في أميركا نشر الممثل العالمي ​جون ترافولتا​ مقطع فيديو مؤثراً جداً عبارة عن لقطات وصور له مع زوجته الممثلة الأميركية الراحلة ​كيلي بريستون​ وأولادهما، ابتداءً من يوم زفافهما ومروراً بحياتهما العائلية بجميع مراحلها. وقد حصد الفيديو، الذي أعده جون ترافولتا على أنغام أغنية النجمة العالمية ​باربرا سترايزند​ “​That Face​”، على أكثر من 600 ألف مشاهدة وآلاف التعليقات التي عبر عن إعجابها بالفيديو واشتياقها للراحلة ​كيلي بريستون.

وأرفق جون ترافولتا الفيديو بتعليق كتب فيه “نحبك ونفتقدك كيلي، يوم أم سعيد”.

يشار إلى أن جون ترافولتا و​كيلي بريستون تزوجا في عام 1991 في باريس بعد لقائهما في الفيلم الكوميدي ​The Experts​، الذي صدر في عام 1989، واستمر زواجهما لمدة 28 عاماً حتى فارقت الحياة.

وأثمر زواجهما الناجح ثلاثة أبناء، هم: إيلا “22 عاماً”، و”جيت” الذي صدمها وفاته عن عمر “16 عاماً” عام 2009 ، وبنجامين “11 عاماً”.

وأصيبت كيلي بريستون بمرض سرطان الثدي وعانت لمدة عامين خلال العلاج الكميائي الصعب، ووصف جون معركتها القاسية مع السرطان قائلاً: ” لقد كافحت كيلي بشجاعة، وهي محاطة بحب ودعم الكثيرين”. ولكنها خسرت معركتها في 12 يوليو- تموز 2020″ .

وشكّل موتها صدمة ومأساة ثانية كبرى لعائلتها بعد وفاة ابنهما جيت الصادمة بعمر صغير، لكن استطاع جون ترافولتا تقبل موتهما

بشجاعة، واستطاع وولداه “إيلا” و”بنجامين” عبور مآسيهما لبر الأمان العائلي بنجاح مثير للإعجاب.

وكان جون ترافولتا قد احتفل بيوم الأم العام المنصرم للمرة الأولى بعد وفاة زوجته، حيث نشر صورتين لكيلي مع عائلتها وأطفالها وعايدها مشيداً بها كأم قائلاً:” عزيزتي كيلي لقد منحتني في حياتي ثلاثة أطفال هم الأروع على الإطلاق ،أشكرك ،نحبك ،ونفتقدك، يوم أم سعيد”.