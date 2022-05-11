أليك بالدوين يكشف عن جنس طفله المنتظر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف الممثل العالمي أليك بالدوين وزوجته هيلاريا بالدوين عن جنس طفلهما المنتظر في فيديو مميز على إنستغرام، ليتبين أنهما في انتظار “فتاة”.

ويظهر الفيديو العائلة بأكملها، من أليك وهيلاريا وأطفالهما الستة وهم يقدمون النصائح لأختهم الصغيرة.

وأرفق أليك بالدوين الفيديو في تعليق كتب فيه: “فخور بكم زوجتي وعائلتي”، أما زوجته هيلاريا بالدوين فقد أرفقته بتعليق مطول ومؤثر كتبت فيه: “لطالما كان من الممتع بالنسبة لي أن أكتشف ما هو جنس طفلي، ومع ذلك، بينما أتطور وأتعلم، أريد أن أفعل ذلك بشكل مختلف قليلاً هذه المرة، ما الذي سيجعل أطفالنا أشخاصاً محبوبين وأسوياء؟ ما هو المهم؟ ما الذي يجعلهم يشعرون بأنهم موجودون وأحرار ويشعرون بالفخر؟ ربما لا شيء يمكننا تحديده، يمكننا فقط توجيههم وتشجيعهم والاستماع ومشاركة تجاربنا والتعلم منهم، وفي نفس الوقت نشاهد رحلتهم الخاصة، يمكننا توفير حياة جيدة بقدر ما نستطيع، لكن الباقي متروك لأطفالنا لاكتشاف ذاتهم الفريدة… أشارككم آمال عائلتنا ورغباتهم، وتشجيعهم ونصائحهم للمولودة المنتظرة، أشعر بفرح كبير، وأنا أشاهد هؤلاء الأطفال، المليئين بالحب، والحكمة الأكثر بساطة ولطفاً”.

وكان الممثل الأمريكي أليك بالدوين وزوجته هيلاريا بالدوين قد كشفا أنهما في انتظار ولادة طفلهما السابع، عبر فيديو مميز نشراه على حسابيهما في إنستغرام.

ويُظْهِر الفيديو هيلاريا مع أليك بالدوين وأطفالهما الستة، وهم يعيشون حالة مؤثرة من الفرح ويحضنون والدتهم.

وأُرفق المنشور بتعليق مطوَّل جاء فيه: “بعد العديد من اللحظات الجيدة والسيئة خلال السنوات القليلة الماضية، لدينا لحظة مثيرة ومفاجأة كبيرة، سيأتي بلدوينيتو آخر هذا الخريف، كنا على يقين أن عائلتنا مكتملة، ونحن سعداء للغاية بهذه المفاجأة، أشارككم اللحظة التي أطلعنا فيها الأطفال على هذا الخبر، وكما ترون، فهم متحمسون للغاية؛ إذ يُعتبر مولودنا الجديد نقطة مضيئة في حياتنا”.

وخُتم المنشور بكتابة: “نعمة وهدية في مثل هذه الأوقات الصعبة، لقد اشتقت إليكم خلال فترة ابتعادي عن وسائل التواصل الاجتماعي، لقد عدت وأتطلع إلى الاستمرار معكم في هذه الرحلة البرية التي نسميها الحياة، أرسل حبي لكم ولأحبابكم”.