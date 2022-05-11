الأمير وليام وكيت ميدلتون يستذكران ضحايا تفجير مانشستر

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قام الأمير وليام وزوجته كيت ميدلتون برحلة مؤثرة إلى مانشستر يوم أمس الثلاثاء، حيث سافر دوق ودوقة كامبريدج إلى مدينة المملكة المتحدة لتكريم ضحايا الهجوم الإرهابي في مانشستر أرينا خلال حفل “أريانا غراندي” قبل خمس سنوات.

وحضر الزوجان الملكيان الافتتاح الرسمي للنصب التذكاري للأشخاص الذين قُتلوا في التفجير الانتحاري، حيث قُتل 22 شخصاً، العديد منهم من المشجعين الشباب، وأصيب مئات آخرون عندما فجر إرهابي قنبلة في البهو خارج المسرح حيث أقيمت حفلة “غراندي” الموسيقية في 22 مايو 2017.

كان الأمير “ويليام”، 39 عاماً، و”كيت”، 40 عاماً، في الخدمة في النصب التذكاري Glade of Light، الذي يصور هالة من الرخام الأبيض وتحمل أسماء القتلى، وهي تقع بجانب كاتدرائية المدينة.

وأشادت “كيت” برمز المدينة بأقراط على شكل نحلة. في حين أن النحل كان أحد أشهر رموز مانشستر لأكثر من 150 عاماً وجزءاً من شعار مجلس مدينة مانشستر، إلا أنه سرعان ما أصبح رمزاً لوحدة المدينة ضد الكراهية والإرهاب بعد هجوم 2017. تم تداولها على نطاق واسع على وسائل التواصل الاجتماعي ، واستخدمت في الكتابة على الجدران وتم ارتداؤها لإظهار التضامن.

وألقى “ويليام” خطاباً عاطفياً، تذكر فيه السفر إلى مانشستر في أعقاب الهجوم في عام 2017 للتحدث إلى المجتمع وحضور قداس إحياء الذكرى في الكاتدرائية.

وقال: “أتذكر جيداً الصدمة والحزن على وجوه أولئك الذين قابلتهم عندما زرت مانشستر في الأيام التي أعقبت الفظائع. وقسوة المشاعر في خدمة إحياء الذكرى، التي أُقيمت في كاتدرائيتكم هنا، بعد عام واحد. بعد مرور خمس سنوات، أعلم أن الألم والصدمة التي شعر بها الكثيرون لم تختفي.”

وأضاف الأمير “ويليام”: “بصفتي شخصاً يعيش حزنه، فأنا أعلم أيضاً أن أكثر ما يهم العائلات الحزينة في كثير من الأحيان هو أن أولئك الذين فقدناهم لم يُنسوا. هناك راحة في التذكر. وفي الإقرار بذلك، لقد عاشوا. لقد غيروا حياتنا. لقد أحبوا وكانوا محبوبين. ولهذا السبب تعتبر النصب التذكارية مثل Glade of Light مهمة للغاية. لماذا أردنا أنا وكاثرين أن نكون بينكم اليوم”.

ووضعت “كيت” باقة من الزهور تكريماً للضحايا قبل أن ينضما إلى حفل استقبال خاص داخل كاتدرائية مانشستر للقاء بعض عائلات الضحايا وأعضاء خدمات الطوارئ الذين هرعوا إلى مكان الحادث الوحشي. داخل كاتدرائية المدينة، ذهب كلٌ من “ويليام” و”كيت” إلى كل عائلة وأجريا محادثات خاصة.