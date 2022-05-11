بالصور – هكذا احتفلت كيم كارداشيان بعيد ميلاد ابنها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت نجمة تلفزيون الواقع الأميركية كيم كارداشيان مجموعة من الصور عبر حسابها الخاص في موقع التواصل الاجتماعي إنستغرام، تظهر احتفالها بعيد ميلاد طفلها الثالث سالم.

وأرفقت كيم كارداشيان المنشور بتعليق عبرت من خلاله عن حبها الكبير لابنها، كما تمنت له حياة مليئة بالفرح.

وكتبت كيم كارداشيان: “ابتسامتك تضيء الغرفة وضحكتك الصاخبة هما الأفضل على الإطلاق! طفلي الصغير مدى الحياة!! أنا أحبك جداً!”.

وكانت كيم كارداشيان قد نشرت مؤخراً صورة على حسابها في إنستغرام؛ احتفالاً بيوم الفِصح.. وتُظهر الصورة النجمة البالغة من العمر 41 عاماً، وهي في السرير مع أولادها الـ4 من زوجها السابق كانيي ويست، وهم يرتدون ملابس النوم الموحدة المنقشة برسومات من وحي يوم الفصح، الذي أمضته في منزل عائلتها في بالم سبرينغ، الواقعة في ولاية كاليفورنيا، وأرفقت كيم كارداشيان الصورة بتعليق مختصر كتبت فيه “يوم الفصح مع أطفالي”.

كما نشرت صوراً تجمعها بحبيبها بيت ديفيدسون على حسابها في إنستغرام، بعد أن أبقت العلاقة بعيدة عن الأضواء حتى حصلت على الطلاق الرسمي من زوجها السابق النجم العالمي كانيي ويست.

ومما لا شك فيه، أن تكون هذه الصورة قد تسببت باستفزاز طليق كيم كارداشيان، المغني العالمي كانيي ويست، الذي لم يتوان حتى الساعة عن استرجاع عائلته، وقد أثار الكثير من المشاكل مع كيم وبيت ديفيدسون.

كانت نجمة تليفزيون الواقع ​كيم كرداشيان قد كشفت،​ أن طليقها قد​ عرض عليها أن يستقيل من كل وظائفه، ويصبح مصمّم الأزياء الخاص بها.

وأحدثت كيم ضجة كبيرة في هذا التصريح؛ خاصة وأنها قالت إن كانيي لايزال حتى الآن يحاول استرجاع علاقتهما سوياً.