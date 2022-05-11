إحالة زوج منة عرفة إلى المحاكمة قريبًا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف محامي نقابة المهن التمثيلية في مصر عن مصير البلاغ المقدم ضد المنتج والممثل محمود المهدي زوج الفنانة الشابة منة عرفة، مؤكدا أن النيابة أجرت تحقيقاتها القانونية، ومن المنتظر أن تصدر قرارها بإحالة المهدي للمحاكمة خلال أيام قليلة.

وأشار المحامي شعبان سعيد، إلى أن محمود المهدي زوج الفنانة منة عرفة، سيحال للمحاكمة بعد تقدمهم ببلاغ لنيابة الدقي التي أجرت تحقيقاتها خلال ال 48 ساعة الماضية، بتهمة التشهير بنقيب المهن التمثيلية أشرف زكي وزوجته الفنانة روجينا، مشيرًا إلى أنهم قدموا للنيابة العامة تفريغ للعبارات وجاري استكمال التحقيقات.

وأضاف خلال اتصال مع برنامج “et بالعربي”: زوج منة عرفة نشر عبارات سب وقذف يتداولها على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الصحف وأصبح نجمًا في البرامج التلفزيونية، وده لأنه يقوم بسب عدد كبير من الفنانين ويلصق بيهم بعض العبارات والإهانات المسيئة والتي تعد سب وقذف ومعاقب عليها قانونا”.

وواصل قائلا: “هذه العبارات طالت أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية وزوجته روجينا، وغرضه من ذلك ظهوره في برامج واستضافته بغرض المكسب المادي”.

وأكد أن نقابة المهن التمثيلية قدمت بلاغًا للنائب العام وبلاغًا آخر لمباحث تكنولوجيا المعلومات ونتيجة الفحص وردت إيجابية وهذا البلاغ يتم تحقيقه، ولما تطاول وكمل في الإهانات قدمنا بلاغ في نيابة الدقي وبدأت تحقيقات وقدمنا أسطوانة وتفريغ، وجاري استكمال التحقيقات، وسيحال للمحاكمة قريبًا وننتظر حكما سريعا لردع من يسيئون للمجتمع وليس للفن فقط.