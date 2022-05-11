أكرم حسني متّهم باقتباس لحن “ستو أنا” من أغنية أجنبية

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رغم أن أغنية “ستو أنا” حققت منذ طرحها في “تتر” مسلسل “مكتوب عليا” طوال شهر رمضان الماضي، نجاحاً باهراً على منصات الموسيقى و”تيك توك”، إلا أن اتهامات وُجّهت إليها باقتباس اللحن من أغنية الراب الأميركية الشهيرة Sugar Daddy، بسبب التشابه في اللحن.

“ستو أنا” قدّمها الفنان أكرم حسني بالاشتراك مع الفنانين أيتن عامر وكريم صالح، وهي من تأليف أكرم حسني وألحان كريم عاشور وأحمد وحيد كينغ؛ وهو موزع الأغنية أيضاً، وحصلت على أكثر من 3 ملايين مشاهَدة على “يوتيوب” منذ طرحها، بالإضافة إلى تصدّرها “التريند” على تطبيق “تيك توك” واستخدامها في أكثر من 50 ألف فيديو.

وكانت أغنية Sugar Daddy لمغنية الراب كوين هيربي قد حققت نجاحاً في المبيعات والمشاهدات خلال العام الماضي بعد تداولها أيضاً على “تيك توك”، وحققت إلى الآن أكثر من 58 مليون مشاهَدة على “يوتيوب”، وتم الاستماع إليها أكثر من 49 مليون مرة على “سبوتيفاي”.

وأكد المتابعون على مواقع التواصل أن من السهل ملاحظة أن لحن كوبليهات “ستو أنا”، التي يؤديها أكرم حسني وأيتن عامر، مطابق للحن السينيو الخاص بـSugar Daddy، وهو الجزء الأكثر تداولاً من الأغنية.

أغنية Sugar Daddy من غناء كوين هيربي التي ألّفت كلماتها بالتعاون مع ستيف بالتين، ومن توزيع نيك نونان وبومبانو باف، وتظهر الأغنية في ألبوم هيربي القصير EP 8.

اشتُهرت كوين هيربي أولاً حين كانت في الفريق الغنائي Karmin بصحبة زوجها الموزع نيك نونان، ولكنها أصبحت مغنية منفردة بعد أن فسخت عقدها مع شركة Epic Records، لتكون مغنية راب مستقلة.