شكرا لقرائتكم خبر عن الفنان حسين أبو حجاج يعلن اعتزاله الفن ويستثنى مسلسل الكبير أوى من قراره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان حسين أبو حجاح الذى ظهر بشكل متميز فى مسلسل الكبير اوى مع الفنان أحمد مكى، والذى استطاع أن يحقق نجاحا كبيرا فى المسلسل وخطف الأضواء خلال شهر رمضان فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه قرر اعتزال الفن والتمثيل نهائيا مستثنيا من قراره العمل بمسلسل "الكبير أوى".

وأضاف أبو حجاج: لو تم اختيارى فى الجزء السابع من المسلسل سوف أكون ضمن فريق العمل، لكن لن أقوم بأى أعمال فنية أخرى، وذلك بسبب الحالة الصحية لقدمى لأن حركتى أصبحت صعبة جدا، ولكن فريق عمل المزريطة يعلم حالتى الصحية، لذلك أنا مستمر معهم فى حال طلبونى للمشاركة فى الجزء السابع.

وتابع: "عملت مع كثير من الفنانين وأكن كل تقدير للفنان هانى رمزى ابن بلدى الذى كان سبب فى دخولى عالم الفن وغيرهم من الفنانين.. وأنا على المستوى الشخصى أعشق الفنان مكى، وكنت متوقع نجاح المسلسل لما لمسته من روح الفريق والمحبه التى تسود الفريق".

وأكد أبو الحجاج، أن قرار الاعتزال نابع عن قناعة شخصية، متابعا: "أنا وحدى صاحب القرار، ولم أستشر أى أحد.. ولا احد يمكن ان يراجعنى فى قرارى لان حالتى الصحية لا تساعدنى".

وأضاف: "كنت ضمن فريق العمل فى المسلسل من الجزء الأول.. وعندما طلبت فى الجزء السادس من المسلسل لم أتردد لحظة واحدة للمشاركة مع الفنان الكبير مكى، فهو يتميز بمحبة كبيرة بين فريق العمل ومحبوب جدا، وهو من أفضل من عملت معهم طوال رحلتى الفنية، مشيرا إلى أن من يعمل مع الفنان مكى يشعر بارتياح كبير أثناء العمل يحب الدور الذى يقوم به، لأن الفريق يعمل على قلب رجل واحد، ولا فارق بين أحد داخل فريق العمل".