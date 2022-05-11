شكرا لقرائتكم خبر عن أمير المصرى يعلن اختياره سفيرًا لمبادرة الأمم المتحدة الدولية "شباب بلد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أمير المصري عن اختياره كسفير لمبادرة الأمم المتحدة الدولية "شباب بلد" بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) والتي انطلقت لأول مرة ضمن فعاليات النسخة الرابعة من منتدى شباب العالم، وتعتبر مصر هي أول دولة في منطقة الشرق الأوسط التي تنطلق بها هذه المبادرة

وتهدف مبادرة "شباب بلد" لدعم الشباب وتمكينهم في مجالات التعليم والتوظيف وريادة الأعمال والمشاركة، وقال أمير المصري خلال الإعلان الرسمي لكونه سفيرًا للمبادرة "فخور جدًا بالفرصة اللي بتمنحها ليّا منظمة الأمم المتحدة من خلال مبادرة شباب بلد، وإن يكون ليّا تأثير مباشر على الشباب وإننا كلنا نساعد بعض، عشان كده سعيد جدًا لاختياري سفير للمبادرة.. مسؤولية كبيرة إن شاء الله هكون قدها".

وقد حصل أمير المصري مؤخرًا على جائزة أفضل ممثل رئيسي في حفل جوائز بافتا اسكتلندا، كما نافس في موسم رمضان 2022 بمسلسل الاختيار3، والذي يعتبر أحد أنجح الأعمال الدرامية خلال الموسم، كما نافس أيضًا في شباك التذاكر المصري بفيلم ريتسا، وينتظر حاليًا إطلاق مسلسل Rogue Heroes قريبًا في بريطانيا.

ولأمير المصري العديد من النجاحات العالمية، من بينها اختياره من قبل موقعThe Playlist ضمن قائمته لأفضل أداء تمثيلي عن فيلم Limbo في عام 2021، كما اختاره الناقد البريطاني الأشهر بيتر برادشو ضمن قائمته لأفضل الممثلين خلال هذا العام، وذلك في مقال نشره عبر موقع The Guardian، كما شارك كعضو لجنة تحكيم أفضل فيلم عربي بالدورة الـ 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.