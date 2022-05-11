شكرا لقرائتكم خبر عن هنادى مهنا تنعى عمة زوجها أحمد خالد صالح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت الفنانة هنادي مهنا، عمة زوجها الفنان أحمد خالد صالح والتي توفيت صباح اليوم الأربعاء، وكتبت هنادى عبر خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، قائلة:" إنا لله وإنا اليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله عمة زوجي إنسانية سيد صالح".

وكانت هنادى مهنا، شاركت في مسلسل "مكتوب عليا"" الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي على قناة dmc ، والمسلسل بطولة أكرم حسني، ويشاركه البطولة عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، هنادي مهنا، ولأول مرة المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وآخرون، كما يظهر في المسلسل عدد من ضيوف الشرف.

يشار إلى أن مسلسل "مكتوب عليا" من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبوذكري بمشاركة والمتحدة للخدمات الإعلامية.

يصور حاليا الفنان أحمد خالد صالح، مسلسل "آخر دور" ويقوم بدور ضابط شرطة مع النجمة دينا الشربينى ويكون هناك كثير من المواقف بينهما وتتوالى الأحداث فى إطار درامى مشوق ومليء بالغموض، وينتمى العمل لنوعية الـ 12 حلقة.

يشارك فى مسلسل"آخر دور" نهى عابدين، إبراهيم السمان، مها نصار، ميمى جمال، مريم الخشت، إضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف الشرف وتأليف المسلسل وسام صبري، وإخراج حسين المنباوى.