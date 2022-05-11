شكرا لقرائتكم خبر عن جولة موسيقية عالمية للأكورديون والساكسفون النمساوى بالأوبرا 15مايو الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم دار الأوبرا المصرية بالتعاون مع المركز الثقافي النمساوي بالقاهرة حفلا للثنائي الموسيقي النمساوي ديو اليادا وذلك فى الثامنة مساء الأحد 15 مايو على المسرح المكشوف .

يضم الفريق العازفان بوجدان لاكيتيتش ( اكورديون ) وميشال كنوت ( ساكسفون ) اللذان يقدمان جولة فى الموسيقى العالمية تتضمن مختارات من المؤلفات الشهيرة ليوهانس برامز ، إيدڤارد جريج ، بيلا بارتوك ، جيرشوين الى جانب رقصات فلكلورية رومانية وتقليدية اسكندنافية وعدد من الاعمال الغنائية العالمية للاطفال .

يذكر أن ديو البا تاسس عام 2013 ولفت الأنظار بسبب براعة عضويه في اداء الموسيقي الكلاسيكية ، قدم أكثر من 200 حفل في 40 دولة ، حصل علي عدة جوائز وتم اختياره ضمن فرق صوت الموسيقي النمساوية الجديدة لعام 2016 - 2017 .