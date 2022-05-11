فن ومشاهير

جولة موسيقية عالمية للأكورديون والساكسفون النمساوى بالأوبرا 15مايو الجارى

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القاهرة - سامية سيد - تقدم دار الأوبرا المصرية بالتعاون مع المركز الثقافي النمساوي بالقاهرة حفلا للثنائي الموسيقي النمساوي ديو اليادا وذلك فى الثامنة مساء الأحد 15 مايو على المسرح المكشوف .

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يضم الفريق العازفان بوجدان لاكيتيتش ( اكورديون ) وميشال كنوت ( ساكسفون ) اللذان يقدمان جولة فى الموسيقى العالمية تتضمن مختارات من المؤلفات الشهيرة ليوهانس برامز ، إيدڤارد جريج ، بيلا بارتوك ، جيرشوين الى جانب رقصات فلكلورية رومانية وتقليدية اسكندنافية وعدد من الاعمال الغنائية العالمية للاطفال .

 

يذكر أن ديو البا تاسس عام 2013 ولفت الأنظار بسبب براعة عضويه في اداء الموسيقي الكلاسيكية ، قدم أكثر من 200 حفل في 40 دولة ، حصل علي عدة جوائز وتم اختياره ضمن فرق صوت الموسيقي النمساوية الجديدة لعام  2016 - 2017 .

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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