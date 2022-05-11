نجوم ينعون الصحافية شيرين أبو عاقلة

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 11 مايو 2022 04:10 مساءً - منذ 6 ثواني

بعد ربع قرن من عملها في الصحافة الميدانية، استشهدت الصحافية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة صباح اليوم على يد العدو الاسرائيلي.

أبو عاقلة كانت في تغطية ميدانية مع زملائها الصحافيين لاقتحام الصهاينة لمخيم جنين، لكنّ رصاصهم الغادر كان لها بالمرصاد، فسقطت شهيدة أمام أعين الملايين فيما أصيب أحد زملائها بإصابة بالغة.

وكما تأثر الجسم الصحافي والإعلامي برحيلها، كذلك كان للنجوم العرب تغريدات معزية برحيلها.

“صوت بيروت إنترناشونال” رصد عددا من هذه التغريدات المؤثرة، حيث كتبت نانسي عجرم: “شيرين أبو عاقلة شهيدة الصحافة والوطن والقضية… الله يرحمك”.

بدوره كتب عاصي الحلاني: “‏خبر محزن استشهاد ⁧‫شيرين ابو عاقله‬⁩ … رحمكي الله يا صوت ⁧‫الأرض‬⁩ وصوت ⁧‫فلسطين‬⁩.. إنا لله وإنا اليه راجعون‬⁩”.

أما صابر الرباعي فغرّد: “‏رحمة واسعة على روح البطلة والشهيدة المراسلة الفلسطينية ⁧‫شيرين ابو العاقلة‬⁩ التي توفيت غدراً برصاص الاحتلال الاسرائيلي وادعو من الله ان يلهم اهلها وذويها الصبر والسلوان”.

كما عبرت ‏⁧‫النجمة التونسية درة عن حزنها عن هذا الحدث فكتبت: “‏رحمة الله على المراسلة الفلسطينية شهيدة الكلمة ⁧‫شيرين أبو عاقله‬⁩ التي ماتت على يد الإحتلال الاسرائيلي ومنّي خالص التعازي لأهلها واحبائها.. الله يرحمها ويسكنها فسيح جنّاته”.

كذلك غرّدت ‏⁧النجمة السورية سلافة معمار: “شيرين ابو عاقلة‬⁩.. ‏الله يرحمك و يصبر كل احبابك”.

‏⁧بدورها، كتبت النجمة اللبنانية ماغي بو غصن: “‏الرحمة لروح الشهيدة البطلة شيرين ابو عاقلة‬⁩.. ‏جرح ما كان يعرف يشفى.”

أما الممثلة السورية شكران مرتجى غردت أيضا: ” ‏شيرين أبو عاقله شهيده هي الخبر العاجل اليوم.. في جنان الخلد”.

وقد هزّ وفاة الصحافية شيرين أبو عاقلة العالم بأكمله، حيث كان هناك مطالبات دولية بتحقيق شفاف بملابسات عملية القتل.