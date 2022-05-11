أصالة بتصريح مثير للجدل : ” بحس روحي سعودية “

كتب امير فتحي في الأربعاء 11 مايو 2022 03:51 مساءً - خرجت الفنانة السورية ” أصالة ” بتصريحات لها في لقاء أجرته على هامش حفلها الأخير بمدينة الرياض تحدثت من خلالها عن حبها للمملكة العربية السعودية .

حيث أكدت أصالة على أنها دائما ما تشعر بأنها سعودية وتوجد حالة إندماج بينها وبين الشعب السعودي وهو ما يجعلها متقنة للهجتهم في أغانيها الخليجية .

فقالت : ” بحس إني مختلفة عن أخواتي، بحس روحي سعودية، وعندي إندماج مع الشعب السعودي ” .

وكانت أصالة قد نشرت مجموعة من الصور عبر حسابها على إنستجرام من حفلها بالرياض وكتبت في تعليقها عليها : ” في الرّياض صوتي بيعرف إنّه بين أهله وحبايبه وبيكون بأحلى حالاته ” .

وأضافت الفنانة السورية : ” بيفرح وبيرقص وبيحتفل وهيك كان الحال امبارح .. ليلة ما راح أنساها كتير حلوة كانت ” .