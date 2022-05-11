كتب امير فتحي في الأربعاء 11 مايو 2022 03:51 مساءً - خرجت الفنانة السورية ” أصالة ” بتصريحات لها في لقاء أجرته على هامش حفلها الأخير بمدينة الرياض تحدثت من خلالها عن حبها للمملكة العربية السعودية .
حيث أكدت أصالة على أنها دائما ما تشعر بأنها سعودية وتوجد حالة إندماج بينها وبين الشعب السعودي وهو ما يجعلها متقنة للهجتهم في أغانيها الخليجية .
فقالت : ” بحس إني مختلفة عن أخواتي، بحس روحي سعودية، وعندي إندماج مع الشعب السعودي ” .
وكانت أصالة قد نشرت مجموعة من الصور عبر حسابها على إنستجرام من حفلها بالرياض وكتبت في تعليقها عليها : ” في الرّياض صوتي بيعرف إنّه بين أهله وحبايبه وبيكون بأحلى حالاته ” .
وأضافت الفنانة السورية : ” بيفرح وبيرقص وبيحتفل وهيك كان الحال امبارح .. ليلة ما راح أنساها كتير حلوة كانت ” .
كانت هذه تفاصيل خبر أصالة بتصريح مثير للجدل : ” بحس روحي سعودية “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.