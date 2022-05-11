محمد عساف ينعي بكلمات مؤثرة استشهاد الصحفية ” شيرين أبو عاقلة “

كتب امير فتحي في الأربعاء 11 مايو 2022 03:51 مساءً - نعى الفنان الفلسطيني ” محمد عساف ” مواطنته الصحفية ومراسلة قناة الجزيرة ” شيرين أبو عاقلة ” في تغريدة له عبر حسابه على موقع تويتر . والتي استشهدت صباح اليوم الأربعاء متأثرة بإصابتها برصاصة في الرأس على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء تغطيتها اقتحام جيش الاحتلال لمدينة جنين ومخيمها . فكتب محمد عساف في نعيه قائلا : ” الصحفية شيرين أبو عاقلة تنضم لقافلة الشهداء .. عرفناها صحفية شجاعة صاحبة صوت حر وقوي ” . وتابع : ” كل التعازي لعائلتها وللعائلة الصحفية ولكل الشعب الفلسطيني .. طريقنا إلى الحرية مليء بالتضحيات والدموع لكننا سنصل لا محالة .. عاشت فلسطين ” .

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