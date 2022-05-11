شكرا لقرائتكم خبر عن طرح الأفيش الرسمى لـ"فارس" من بطولة أحمد زاهر وحسين فهمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المنتج أيمن يوسف الأفيش الرسمى لفيلم "فارس"، من بطولة أحمد زاهر وحسين فهمى، استعدادا لطرحه فى السينمات يوم 18 مايو الجارى، وسبق وطرح صناع الفيلم البرومو الرسمى له ولاقى إعجاب فئة عريضة من رواد السوشيال ميديا.

فيلم فارس بطولة أحمد زاهر، حسين فهمى، إيمان العاصى، نهال عنبر، أحمد صفوت، ملك أحمد زاهر، وعابد عنان، واللبنانية باميلا الكيك، وضيف الشرف صلاح عبد الله، وتدور أحداث الفيلم فى إطار اجتماعى أكشن تشويقى، تأليف حسام موسى، وإنتاج أيمن يوسف، وإخراج رؤوف عبد العزيز.

وعبر الفنان أحمد زاهر عن سعادته بالنجاح الذى حققه برومو فيلم "فارس"، وذلك منذ طرحه عبر المنصات المختلفة تمهيدا لعرضه فى دور السينما 18 مايو الجارى، مشيرا إلى أنه يتمنى أن يلقى العمل إعجاب الجمهور فور عرضه خاصة أن العمل يضم نخبة كبيرة من النجوم والنجمات.

وقال زاهر فى تصريحاته إن الفيلم سوف يتم تقديمه للجمهور بداية من 18 مايو الجارى مشيرا إلى أن العمل "أكشن" يحمل كثير من الصراعات والقضايا التى يقدمها فى الفيلم بشخصية فارس، وهو عامل بنزينة ينتمى إلى طبقة اجتماعية فقيرة، يدخل فى العديد من الصراعات مع الفنان حسين فهمى الذى يجسد شخصية رجل أعمال ثرى لكن لديه مشاكل نفسية تجعله يتصرف تصرفات غير سوية، ويدخل فى صراعات مع فارس.