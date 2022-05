شكرا لقرائتكم خبر عن Come Home the Kids Miss You ثانى ألبومات جاك هارلو بعد عامين من طرح الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المغني العالمي جاك هارلو ألبومه الجديد الذي يحمل إسم " Come Home the Kids Miss You " أو "عد إلى المنزل الأطفال اشتاقوا لك"، بفكر موسيقي متطور، ويتضمن الألبوم 15 أغنية منوعة تعاون فيها مع أشهر النجوم منهم دراك، ليل واين ، جستين تمبرليك وفاريل. افتتح مغني الراب الشهير الألبوم الجديد من خلال فيديو كليب رسمي لأغنية " FIRST CLASS" من إخراج جاك بيجرت وإيس برو وبطولة أنيتا، وتعتبر هذه الأغنية واحدة أهم الأغاني حيث جددها جاك على طريقته ويحتفل جاك بإصدار هذا الألبوم في العديد من المناسبات منها إطلالة خاصة في "تونايت شو" مع الإعلامي الشهير جيمي فالون. يعتبر جاك هارلو أحد أهم نجوم الموسيقى الجدد، الذي وصفه "فارايتي" بأنه صانع الأغانى المهمة القادمة، وحقق جاك في فترة قصيرة الكثير من النجاحات أوصلته لجوائز الجرامي والتصنيف البلاتينوم مع ملايين المشاهدات على أعماله، ويعتبر هذا الألبوم الثاني له بعد أول أعماله عام 2020 الذي حقق انتشاراً واسعاً.

جاك هارلو

جاك هارلو

جاك هارلو

جاك هارلو