شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شقيقة الفنان الراحل خالد صالح وصلاة الجنازة في مسجد الحصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان أحمد خالد صالح وفاة عمته، شقيقة الفنان الراحل خالد صالح اليوم، عبر حسابه على إنستجرام.

وكتب أحمد خالد صالح:" توفت الى رحمة الله عمتي حبيبتي إنسانية سيد صالح وتقام صلاة الجنازة في مسجد الحصري بعد صلاة العصر، إن شاء غفر الله لها ورحمها وأحبابنا أجمعين. إنا لله وإنا اليه راجعون".



أحمد خالد صالح

حرص الفنان أحمد خالد صالح، على إحياء ذكرى وفاة والدته الراحلة، الشهر الماضى حيث نشر صورة لوالدته عبر حسابه الشخصي بموقع انستجرام، وكتب "عدت سنة يا أمي، كأنها يوم وكأنها 100 سنة، رحمة الله عليكي ورضوانه يا قلبي، اللهم اغفر لأبي وامي ارحمهما كما ربياني صغيراً يا رب".

ويظهر الفنان أحمد خالد صالح، فى أحداث مسلسل "آخر دور" فى دور ضابط شرطة مع النجمة دينا الشربينى ويكون هناك كثير من المواقف بينهما وتتوالى الأحداث فى إطار درامى مشوق ومليء بالغموض، وينتمى العمل لنوعية الـ 12 حلقة.

مسلسل"آخر دور" بطولة دينا الشربينى، أحمد خالد صالح، نهى عابدين، إبراهيم السمان، مها نصار، ميمى جمال، مريم الخشت، إضافة إلى عدد من الفنانين ضيوف الشرف وتأليف المسلسل وسام صبري، وإخراج حسين المنباوى.