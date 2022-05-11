كتب امير فتحي في الأربعاء 11 مايو 2022 02:43 مساءً - شاركت الفنانة ” ياسمين صبري ” متابعيها عبر حسابها على إنستجرام بمجموعة من الصور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها .
وظهرت ياسمين صبري في الصور بإطلالة ساحرة وهي ترتدي فستانا باللون الأزرق خلال تواجدها بأحد المنتجعات في جزيرة موريشيوس .
وكتبت ياسمين صبري في تعليقها على الصور : ” صباح الخير من عالمنا الجميل ” .
يذكر أنه تم الإعلان مؤخرا عن انفصال الفنانة ياسمين صبري عن زوجها رجل الأعمال ” أحمد أبو هشيمة ” بشكل ودي وبهدوء بعد زواج استمر لمدة عامين .
كانت هذه تفاصيل خبر بعد أيام من إعلان انفصالها .. ياسمين صبري تخضع لجلسة تصوير ساحرة باللون الأزرق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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