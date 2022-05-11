بعد أيام من إعلان انفصالها .. ياسمين صبري تخضع لجلسة تصوير ساحرة باللون الأزرق

كتب امير فتحي في الأربعاء 11 مايو 2022 02:43 مساءً - شاركت الفنانة ” ياسمين صبري ” متابعيها عبر حسابها على إنستجرام بمجموعة من الصور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها .

وظهرت ياسمين صبري في الصور بإطلالة ساحرة وهي ترتدي فستانا باللون الأزرق خلال تواجدها بأحد المنتجعات في جزيرة موريشيوس .

وكتبت ياسمين صبري في تعليقها على الصور : ” صباح الخير من عالمنا الجميل ” .

يذكر أنه تم الإعلان مؤخرا عن انفصال الفنانة ياسمين صبري عن زوجها رجل الأعمال ” أحمد أبو هشيمة ” بشكل ودي وبهدوء بعد زواج استمر لمدة عامين .