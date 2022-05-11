كتب امير فتحي في الأربعاء 11 مايو 2022 02:43 مساءً - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لقاء الفنانة ” ميادة الحناوي ” بالفنان ” جو رعد ” في كواليس تصوير برنامج (طرب مع مروان خوري) والتي حلت الفنانة السورية ضيفة به .
وأوضحت عدد من اللقطات بالفيديو العلاقة الطيبة والقوية بين جو رعد وميادة الحناوي التي ظهرت وهي تقبله وتعبر عن حبها له ليرد رعد على ذلك قائلا : ” نيالي الزمن الجميل عم بيبوسني ” .
وظهر أيضا الفنان جو رعد وهو يمسك يد ميادة الحناوي خوفا من تعثرها وقام بإدخالها إلى المكان المخصص للتصوير .
كما فاجأها بتقديم هدية تتضمن مجموعة من العطور والبخور التي تحمل إسمه وظهرت ميادة الحناوي وهي تستخدم إحدى العطور وقالت : ” انت عامل عطر إلك، إنت إنسان فظيع .. مسك وعنبر ” .
وتحدثت الفنانة ميادة الحناوي عن المحبة الكبيرة التي تكنها للفنان جو رعد وهما يغمران بعضهما البعض معلقة بالقول : ” انت حبيب قلبي وحبيب الملايين ” .
ولاقى الفيديو تفاعلا من جانب المتابعين الذين أعربوا عن فرحتهم بأن ميادة الحناوي بصحة جيدة، خاصة بعد الشائعات التي انتشرت مؤخرا عن معاناتها مع مرض الزهايمر .
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. أحدث ظهور للفنانة ” ميادة الحناوي ” برفقة هذا الفنان وتعلق : ” انت حبيب قلبي “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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