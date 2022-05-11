شاهد .. أحدث ظهور للفنانة ” ميادة الحناوي ” برفقة هذا الفنان وتعلق : ” انت حبيب قلبي “

كتب امير فتحي في الأربعاء 11 مايو 2022 02:43 مساءً - انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق لقاء الفنانة ” ميادة الحناوي ” بالفنان ” جو رعد ” في كواليس تصوير برنامج (طرب مع مروان خوري) والتي حلت الفنانة السورية ضيفة به .

وأوضحت عدد من اللقطات بالفيديو العلاقة الطيبة والقوية بين جو رعد وميادة الحناوي التي ظهرت وهي تقبله وتعبر عن حبها له ليرد رعد على ذلك قائلا : ” نيالي الزمن الجميل عم بيبوسني ” .

وظهر أيضا الفنان جو رعد وهو يمسك يد ميادة الحناوي خوفا من تعثرها وقام بإدخالها إلى المكان المخصص للتصوير .

كما فاجأها بتقديم هدية تتضمن مجموعة من العطور والبخور التي تحمل إسمه وظهرت ميادة الحناوي وهي تستخدم إحدى العطور وقالت : ” انت عامل عطر إلك، إنت إنسان فظيع .. مسك وعنبر ” .

وتحدثت الفنانة ميادة الحناوي عن المحبة الكبيرة التي تكنها للفنان جو رعد وهما يغمران بعضهما البعض معلقة بالقول : ” انت حبيب قلبي وحبيب الملايين ” .

ولاقى الفيديو تفاعلا من جانب المتابعين الذين أعربوا عن فرحتهم بأن ميادة الحناوي بصحة جيدة، خاصة بعد الشائعات التي انتشرت مؤخرا عن معاناتها مع مرض الزهايمر .