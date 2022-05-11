شكرا لقرائتكم خبر عن 36 فيلمًا تتنافس على 12جائزة فى مهرجان أفلام السعودية بدورته الـ 8 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة مهرجان أفلام السعودية الذي ينطلق في الفترة من 2 إلى 9 يونيو المقبل عن قبول 69 فيلماً من أصل 125 تم تسجيلهم حتى نهاية مارس الماضي، وتضمنت الأفلام المقبولة للدورة الثامنة 36 فيلماً للمُشاركة في جميع المُسابقات، بواقع 8 أفلام عن فئة الفيلم الطويل، و28 فيلماً عن فئة الفيلم القصير، كما تم ترشيح 33 فيلماً ضمن برنامج العروض الموازية.

المنافسة على النخلات الذهبية لمسابقات الأفلام:

تتنافس الأفلام السعودية ضمن مُسابقة الأفلام الطويلة على جوائز "النخلة الذهبية"، بالإضافة إلى مُكافأة مالية لكل جائزة، وهي كالتالي:

1- النخلة الذهبية لأفضل فيلم طويل

2- النخلة الذهبية لجائزة لجنة التحكيم

3- النخلة الذهبية لأفضل مُمثل

4- النخلة الذهبية لأفضل مُمثلة

5- النخلة الذهبية لأفضل مُوسيقى

6- النخلة الذهبية لأفضل صورة سينمائية

7- جائزة النخلة الذهبية لأفضل سيناريو مُنفذ

كما استحدثت إدارة المهرجان لهذه الدورة جائزة الفيلم الخليجي التي تتنافس عليها الأفلام الخليجية المُرشحة ضمن المُسابقة.

وتتنافس الأفلام القصيرة الروائية والوثائقية ضمن مُسابقة الأفلام القصيرة على جوائز "النخلة الذهبية"، بالإضافة إلى مُكافأة مالية لكل جائزة، وهي كالتالي:

1- النخلة الذهبية لأفضل فيلم قصير

2- النخلة الذهبية لأفضل فيلم وثائقي قصير

3- جائزة جبل طويق لأفضل فيلم قصير عن مدينة سعودية

4- جائزة عبد الله المحيسن لفيلم أول

واستقبل المهرجان مُشاركات السيناريو الطويل والقصير، للمُنافسة على جوائز مُسابقة السيناريو غير المُنفذ والتي تم استحداث جائزة غازي القصيبي لأفضل سيناريو عن رواية سعودية لأول مرة. وستتأهل المُشاركات الفائزة للدخول ضمن معمل تطوير السيناريو، وهو أحد البرامج المُتخصصة، التي يتم العمل فيها على تطوير المُشاركات الفائزة، وإعدادها كمشاريع جاهزة للإنتاج. وستكون جوائز مُسابقة السيناريو غير المُنفذ كالتالي:

1- جائزة أفضل سيناريو طويل أول

2- جائزة أفضل سيناريو طويل ثان

3- جائزة أفضل سيناريو طويل ثالث

4- جائزة أفضل سيناريو قصير أول

5-جائزة أفضل سيناريو قصير ثان

6- جائزة غازي القصيبي لأفضل سيناريو عن رواية سعودية.

مهرجان أفلام السعودية في دورته الثامنة يأتي بتنظيم من جمعية السينما، بالشراكة مع مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي "إثراء"، وبدعم هيئة الأفلام في وزارة الثقافة، وكمبادرة منه لتسليط الضوء على التجارب الأولى، ومؤسسي الحراك السينمائي في الخليج، يكرم المهرجان في دورته الثامنة كلاً من السينمائي السعودي خليل بن إبراهيم الرواف، والذي يعتبر أول مُمثل عربي في هوليوود، والمُخرج الكويتي خالد الصدّيق، وهو مُنتج وكاتب سيناريو ومُخرج، ويُعد أحد أهم رواد الحركة السينمائية الكويتية وقد اختار المهرجان في دورته الثامنة محورًا مُهمًا، وهو السينما الشعرية، حيث يركز العديد من الندوات للحديث عن دور السينما الشعرية في صناعة الأفلام.