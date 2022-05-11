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شكرا لقرائتكم خبر عن إدوارد يجهز أغنية جديدة بتوقيع أحمد عادل وعزيز الشافعى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
يذكر أنه بعد غياب أكثر من 23 عاما عاد فريق جيبسى إلى الغناء مرة أخرى بقيادة الفنان إدوارد حيث شارك الفريق مؤخرا في عدة حفلات وقال إدوارد فى تصريح خاص لـ"الخليج 365 : "انه سعيد بتلك الخطوة التى تأخرت كثيراً عنها لافتاً إلى أن سبب التأخر هو انشغاله بأعمال تمثيلية أخرى ولكن الحمد الله تمت وانتظرونا فى حفلات أخرى
وأضاف إدوارد قائلاً: "أن التمثيل هو الذى خطفنى وأبعدنى بعد توقف 23 عاماً والحمد لله قررت العودة منذ فترة وأجرينا عدة بروفات واستقرينا على الأغاني التي سأعود بها فى حفلات اللايف، والتي تضم مجموعة من أشهر الأعمال الفنية لكل من فيروز وداليدا، ومجموعة من أغاني الراي الشهيرة، وقمت بتوزيعها بشكل ورؤية جديدة تتناسب مع شكل الموسيقى التي يقدمها الفريق
وفريق "الجيبسي" بدأ في التسعينيات، وحقق نجاحا وقتها، كما اشتهرت لهم بعض الأعمال الفنية ومنها أغنية " ليندا " "لايلو" التي تم تصويرها أيضا بطريقة الفيديو كليب. ومن مؤسسى الفريق ايضا الموزع الموسيقى احمد عادل
ادورد من احد الحفلات