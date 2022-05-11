إدوارد يجهز أغنية جديدة بتوقيع أحمد عادل وعزيز الشافعى

القاهرة - سامية سيد -

انتهى الفنان إ دوارد من تسجيل أغنية جديدة ينوى طرحها في بداية موسم الصيف من كلمات وألحان عزيز الشافعى وتوزيع أحمد عادل ويشارك الغناء في هذه الأغنية فريق جيبسى كما تعاقد إدوارد أيضا لإحياء عدد من الحفلات في موسم الصيف بمصاحبة فرقته جيبسى منها في الساحل الشمالي ومنها في شرم الشيخ

يذكر أنه بعد غياب أكثر من 23 عاما عاد فريق جيبسى إلى الغناء مرة أخرى بقيادة الفنان إدوارد حيث شارك الفريق مؤخرا في عدة حفلات وقال إدوارد فى تصريح خاص لـ"الخليج 365 : "انه سعيد بتلك الخطوة التى تأخرت كثيراً عنها لافتاً إلى أن سبب التأخر هو انشغاله بأعمال تمثيلية أخرى ولكن الحمد الله تمت وانتظرونا فى حفلات أخرى

وأضاف إدوارد قائلاً: "أن التمثيل هو الذى خطفنى وأبعدنى بعد توقف 23 عاماً والحمد لله قررت العودة منذ فترة وأجرينا عدة بروفات واستقرينا على الأغاني التي سأعود بها فى حفلات اللايف، والتي تضم مجموعة من أشهر الأعمال الفنية لكل من فيروز وداليدا، ومجموعة من أغاني الراي الشهيرة، وقمت بتوزيعها بشكل ورؤية جديدة تتناسب مع شكل الموسيقى التي يقدمها الفريق

وفريق "الجيبسي" بدأ في التسعينيات، وحقق نجاحا وقتها، كما اشتهرت لهم بعض الأعمال الفنية ومنها أغنية " ليندا " "لايلو" التي تم تصويرها أيضا بطريقة الفيديو كليب. ومن مؤسسى الفريق ايضا الموزع الموسيقى احمد عادل