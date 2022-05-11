شكرا لقرائتكم خبر عن أصالة تنعي الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة : دفعت روحها تمن الحق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعت المطربة أصالة نصري الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة التى استشهدت صباح اليوم، وكتبت أصالة من خلال حسابها علي موقع توتير "شو فيه شهادة أكبر من هيك شهادة.. بنت فلسطين الجريحة بالجنّة بإذن الله.. آمنت بوطنها وعملها ودفعت روحها تمن الحقّ.. كلّ بيت عربي بيدعي لك بالرّحمة يا بطلة من وطن أبطال شيرين أبو عاقلة فلسطين قضية الشرفاء".



أصالة

وشيع عشرات المواطنين الفلسطينيين، الأربعاء، جثمان الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة في مخيم جنين، وذلك بعد استشهادها برصاص قناص إسرائيلى صباح اليوم الأربعاء.

وقال نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر، إن اغتيال الزميلة الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة، جريمة بشعة نكراء ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي وهي مجزرة بحق كل الصحفيين الفلسطينيين.

وأضاف أبو بكر في حديث للإذاعة الرسمية الفلسطينية: "قوات الاحتلال ارتكبت هذه الجريمة بقرار رسمي احتلالي كما ارتكبت كل جرائمها بقرار رسمي ضد الصحفيين الفلسطينيين".

وتابع: "شيرين هي الصحفية الـ55 التي تستشهد برصاص الاحتلال الإسرائيلي منذ العام 2000 وحتى اليوم".