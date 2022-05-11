دراسة تكشف: عمليات الإغلاق خلال جائحة كوفيد جعلت الناس أكثر إبداعاً

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 11 مايو 2022 01:09 مساءً - سواء قمت بالحياكة أو تعلمت العزف على آلة جديدة، جعل إغلاق كوفيد الناس أكثر إبداعاً، بحسب دراسة جديدة.

وجاء في مقال ترجمه “صوت بيروت انترناشونال”: أجرى باحثون في باريس مسحاً لمئات الأشخاص حول الأنشطة التي تم إجراؤها خلال فترة الإغلاق الأول في بداية الوباء منذ أكثر من عامين.

بشكل عام، واستناداً إلى ما يقرب من 400 رد، وجد الفريق أنّ الناس أجبروا على التكيف مع وضع جديد وإعادة التفكير في عاداتهم، والتي ولدت الإبداع.

كما أقر الباحثون بأنّ قواعد الجائحة والبقاء في المنزل “قيدت حرياتنا وأثارت صعوبات صحية أو نفسية”.

قاد الدراسة الجديدة باحثون من مختبر Frontlab في معهد باريس للدماغ في فرنسا ونشرت في مجلة Frontiers in Psychology.

وقال مؤلف الدراسة ثيوفيل إرموفيل من Frontlab :”ملاحظتنا الأولى هي أنّ الإغلاق كان مزعجاً نفسياً لغالبية المشاركين، وهو ما أظهرته دراسات أخرى، لكنهم شعروا في المتوسط بأنهم أكثر إبداعاً”.

وتابع: “من خلال ربط نوعين من المعلومات، أظهرنا أنه كلما شعر الناس بشكل أفضل، ظنوا أنهم أكثر إبداعاً”.

أجرى الباحثون استطلاعهم عبر الإنترنت على البالغين الناطقين بالفرنسية فقط باستخدام استبيان من جزأين، والذي أشار إلى أول إغلاق إلزامي للمنزل في فرنسا من آذار إلى أيار 2020.

تألف الجزء الأول من الاستطلاع من أسئلة تهدف إلى فهم ظروف ومشاعر المشاركين أثناء وجودهم في المنزل لفترة طويلة.

سُئل المشاركون عن وضعهم (مثل ما إذا كانوا يعيشون بمفردهم أو مع الآخرين)، وحالاتهم العقلية (إذا كانوا أكثر أو أقل مزاجية أو متوترة، على سبيل المثال) وما إذا كانوا يشعرون بإبداع أكثر أو أقل من ذي قبل.

سأل الجزء الثاني المشاركين عن الأنشطة الإبداعية التي تم تنفيذها أثناء الإغلاق، مثل نوعها، وعدد المرات التي قاموا بها، وما إذا كانت مثمرة.

وشملت هذه الأنشطة الطبخ والرسم والخياطة والبستنة والديكور وتشغيل الموسيقى.

سئل المشاركون عما إذا كانوا قد شاركوا في هذه الأنشطة في السنوات الخمس الماضية، وما إذا كانت ممارستهم قد زادت أثناء الإغلاق، ولماذا وعدد المرات، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فلماذا انخفضت.

في المتوسط، من بين 28 نوعاً من الأنشطة التي تم التحقيق فيها، مارس حوالي 40 في المائة من الناس تلك الأنشطة بالفعل في السنوات الخمس السابقة للإغلاق.

أما الأنشطة الخمسة التي زادت أكثر خلال الإغلاق كانت الطبخ، برامج الرياضة والرقص، مبادرات المساعدة الذاتية والبستنة.

وجد الفريق أنّ هناك زيادة إجمالية في الأنشطة الإبداعية التي يتم إجراؤها في المنزل أثناء الإغلاق، والتي يمكن ربطها بالحصول على مزيد من وقت الفراغ، أو الشعور بمزيد من التحفيز، أو الحاجة إلى حلّ مشكلة، أو الحاجة إلى التكيف مع موقف جديد.

وفي الوقت نفسه، كانت التغييرات السلبية (المشاركة الأقل) في النشاط الإبداعي مرتبطة بالمشاعر السلبية، مثل التوتر أو القلق أو الشعور بالضغط أو نقص الموارد المادية أو الفرص.

واجه الكثير من الناس عقبات في أنشطتهم المعتادة، مما أجبرهم على الإبداع من أجل تحقيقها.

على العكس من ذلك، شعر بعض الأفراد أنهم لم يكونوا مبدعين لأنهم واجهوا الكثير من المشاكل ليكونوا مبدعين.

وفقاً للخبراء، لا تزال العلاقة بين المزاج الإيجابي والإبداع موضع نقاش عام في الأدبيات العلمية