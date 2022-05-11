شكرا لقرائتكم خبر عن الأحد مؤتمر صحفى للإعلان عن تفاصيل المهرجان الدولى للطبول بالأعلى للثقافة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد الفنان انتصار عبد الفتاح، رئيس ومؤسس المهرجان الدولي للطبول والفنون التراثية، مؤتمرا صحفيا، للإعلان عن تفاصيل الدورة التاسعة للمهرجان، وذلك في الرابعة والنصف مساء يوم الأحد المقبل بالمجلس الأعلى للثقافة.

وصرح الفنان انتصار عبد الفتاح بأنه من المقرر أن يتم خلال المؤتمر الإعلان عن الدول والفرق المشاركة في المهرجان لعام 2022 وورش العمل التي تتخلله، وأماكن إقامته وعروضه ومواعيد بدء المهرجان المقرر انطلاق فعالياته خلال الفترة من 21 حتى 28 مايو الجاري، بالإضافة إلى تفاصيل حفلي الافتتاح والختام وضيف شرف المهرجان بالإضافة للجهات المشاركة.

ويقام المؤتمر تحت رعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، وبالتعاون مع قطاعات الوزارة متمثلة في قطاع العلاقات الثقافية الخارجية برئاسة صبري سعيد، الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، الدكتور فتحي عبد الوهاب رئيس صندوق التنمية الثقافية ، ومؤسسة حوار وفنون ثقافات الشعوب ووزارة الآثار، والتنشيط السياحي.