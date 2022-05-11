نيللى كريم: أشكر الرئيس السيسى لتوجيهاته بسرعة تعديل قانون الأحوال الشخصية

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة نيللى كريم، فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، إنها سعيدة للغاية بردود الفعل على مسلسل "فاتن أمل حربى"، الذى تناول قانون الأحوال الشخصية، مشيرة إلى أنها كان لديها قناعة كبيرة وقت التصوير فى إعادة النظر من المسئولين فى قانون الأحوال الشخصية لعدة أسباب، أبرزها التغييرات التى شهدها المجتمع بأكمله، وتحديدا التغييرات التى تلقتها المرأة بشكل خاص، خاصة اهتمام الدولة بكل ما يخص المرأة ودعمها ومساندتها لخلق أجيال قوية ومستنيرة.

وأضافت نيللى كريم أنها توجه الشكر فى المقام الأول للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسى على دعمه ومساندته للمرأة المصرية فى كل المجالات، وتشكره لسرعة الاستجابة لقضية فاتن أمل حربى، ومناقشة وتعديل قانون الأحوال الشخصية، لافتة إلى أن ما أصدره الرئيس من قرارات صائبة تجاه قانون الأحوال الشخصية ينم عن أب وإنسان فى المقام الأول يتعامل مع أبنائه المصريين.

وأشارت نيللى كريم إلى أنها توجه الشكر لكل الدولة المصرية، والنائب العام، والجهود المبذولة من أجل النهوض بكل ما يخص المجتمع المصرى، لافتة إلى أن لديها إيمانا كبيرا بأن الدولة المصرية تسعى دائما للارتقاء بكل فرد مصرى وكل سيدة مصرية.