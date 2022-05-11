شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الثقافي يطلق النسخة الخامسة لـ "أنا المصري" للأغنية الوطنية للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي التابع لوزارة الثقافة، عن النسخة الخامسة لمسابقة "أنا المصري" للأغنية الوطنية للشباب، بعد النجاح الكبير الذي حققته المسابقة فى دوراتها السابقة.

وتجري المسابقة في فروع "الغناء- التلحين - التأليف - التوزيع الموسيقي"، ويقدم القطاع 5 جوائز مالية: المركز الأول 20 ألف جنيه، والمركز الثاني 15 ألف جنيه، والمركز الثالث 10 آلاف جنيه، والمركز الرابع 7 آلاف جنيه، والمركز الخامس 5 آلاف جنيه.

وشروط المسابقة هى ألا يقل عمر المتسابق عن 18 عاما ولا يزيد على 45 عاما، وأن يكون مصري الجنسية، ويحق للمتسابق التقدم بعملين فقط، مدة الأغنية لا تقل عن 4 دقائق ولا تزيد على 10 دقائق، ويقدم المتسابق إقرارا موقعا من جميع عناصر العمل بالموافقة على التسابق، وألا يكون المتسابق قد فاز عن العمل المقدم في المسابقة من أي جهة أخرى من قبل، ويقدم العمل الفني كامل عبارة عن أغنية وطنية (كلمات - لحن - غناء) بصيغة MP3

ويتم تنزيل استمارة المشاركة من صفحة المسابقة على "فيس بوك"، ويتم تعبئتها إلكترونيا على أن يكون آخر موعد لاستقبال الأعمال مطلع أغسطس 2022.

يذكر أن النسخة الرابعة للمسابقة تكونت لجنة التصفية الأولى من: الفنان أحمد محسن، والفنانة الدكتورة هويدا حرك، وضمت لجنة التحكيم الفنان المطرب مدحت صالح، والفنانة الدكتورة إيمان مصطفى، والمطربة ريهام عبد الحكيم، والموسيقار هشام نزيه، والشاعر أيمن بهجت قمر.