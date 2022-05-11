اصالة واليسا تنعيا الاعلامية شيرين ابو عاقلة بهذه الكلمات

كتب امير فتحي في الأربعاء 11 مايو 2022 11:50 صباحاً - ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في العالم العربي بخبر وفاة الاعلامية الفلسطينية شيرين أبو عاقلة مراسلة شبكة الجزيرة القطرية في الضفة الغربية المحتلة، جراء إصابتها برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين شمال الضفة حيث كانت أبو عاقلة تقوم بتغطية غارة للجيش الإسرائيلي في المدينة ثم حدثت اشتباكات مع متظاهرين فلسطينيين.

وقد حرصت كل من الفنانتين السورية اصالة واللبنانية اليسا على نعي الراحلة عبر حساباتهما على تويتر حيث كتبت اصالة “شو فيه شهاده أكبر من هيك شهاده .. بنت فلسطين الجريحه بالجنّه بإذن الله .. آمنت بوطنها وعملها ودفعت روحها تمن الحقّ .. كلّ بيت عربي بيدعي لك بالرّحمه يابطله من وطن أبطال”.

أما اليسا فقد علقت على مقطع فيديو لتشييع جثمان أبو عاقلة كاتبة: “الله يرحما!! الظلم بشع كتير”.