مي عمر تثير الجدل برسالة غامضة على السوشيال ميديا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت الفنانة مي عمر على خاصية القصص المصورة الملحقة على حسابها الخاص بـ”إنستغرام” صورة وجهت فيها رسالة غامضة لجمهورها أثارت حالة من الجدل في تعليقات متابعيها.

وجاء في الصورة تعليق قالت مي فيه: “لا قيمة للجمال إذا إنعدم الخلق”، لتتلقى من جمهورها العديد من الأسئلة حول ذلك التعليق وما إذا كانت تقصد به شخصاً معيناً أ أنه مقولة أعجبتها فقط ووضعتها على حالتها، ولم تعلق مي على أي من أسئلة الجمهور ليطل تعليقها مبهماً.

وكانت مي قد شاركت في سباق الدراما الرمضاني الماضي بمسلسل “رانيا وسكينة” والذي شاركتها البطولة فيه الفنانة روبي.

ونشرت مي على حسابها الخاص بـ”إنستغرام” عدة صور من كواليس المسلسل سخرت فيها من ملابسهما وهيئتهما التي ظهرتا بها في المسلسل وعلقت عليها مازحة “سلاح التلميذ”.

كما نشرت صورتين لها وروبي وعلقت عليها بطرافة قائلة: “أشيك اتنين في مصر”، وكتبت روبي تعليقا على الصورة “الشياكة عايزة مننا إيه، الناس قفلت مننا”.

والمسلسل تأليف محمد صلاح العزب، إخراج شيرين عادل، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي.