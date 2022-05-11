نشوى مصطفى.. “استسلمت لهم وأضعت فرصة الحياة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: استعرضت الفنانة نشوى مصطفى تاريخ عشقها لفن التمثيل، مؤكدة أنها استسلمت للتنميط بدور الفتاة الضعيفة الفقيرة، واضاعت فرصة تقديم عدة أدوار متنوعة تشبع متعة التمثيل لديها، وتقدمت نشوى بالاعتذار إلى نفسها بعدما ضاع العمر دون أن تحقق ما تريد، وأكدت أن دخولها الوسط الفني احتاج لمعركة كبرى مع عائلتها.

نشوى مصطفى نشرت الاعتذار عبر حسابها بموقع الفيس بوك قائلة: حلمى أنى أكون ممثلة بدايته كانت وأنا عندى ١١ سنة- كانت أول مرة أشوف فيلم باب الحديد — الممثل اللي بيعمل دور قناوى سحرنى — مكنتش أعرف اسمه- ولا أعرف أنه مخرج- ولا كنت أفهم يعنى ايه مخرج — اتوحدت مع احساس عينيه، واللي لحد دلوقتى مع احترامى لكل عباقرة واساتذة التمثيل مشفتش مساحة الصدق القصوى غير في عنين يوسف شاهين وهو قناوى.

وتابعت: طفلة عندها ١١ سنة أحلامها شبت خارج حدود أسوار طبقة اجتماعية متفهمش يعنى ايه لما يسألوها عايزة لما تكبرى تطلعى ايه تقول لهم عايزة ابقى ممثلة، حاربت علشان أكون ممثلة، وقدرت، وبشروطى، بس معرفتش أحارب علشان أكون ممثلة زي ماكنت اتمنى، استسلمت للتنميط ودى كانت شروطهم طالما أنا ليا شروط _ أحيانًا كنت باقدر افلفص — بس وأنا باقرب من النهاية- باعتذر لنفسى انى بمساعدة آخرين استسلمت وحرمتنى من متعة انى اكون زي ماتمنيت.

واختتمت نشوى حديثها بقولها: ضيعت وضيعوا عليا فرصة الحياة، الحمد لله في كل الأحوال.. الحمد لله دايمًا، الحمد لله.