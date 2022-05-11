أصالة نصري.. “بحس روحي سعودية”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشفت النجمة السورية أصالة سبب إجادتها الغناء باللهجة الخليجية واندماجها مع الجمهور السعودي، مؤكدة أنها تشعر بانها مختلفة عن أخواتها وأنها تشعر بكونها سعودية، كما تحدثت لأول مرة عن ألبومها الغنائي الجديد مؤكدة أنه سيضم أغنيات باللهجة اللبنانية.

وأعربت أصالة، عن حبها وتقديرها للسعوديين وللهجة الخليجية، قائلة: “بحس أني مختلفة عن أخواتي، بحس روحي سعودية، وعندي اندماج مع الشعب السعودي”.

وقالت أصالة، في لقاء على هامش حفلها الأخير بالمملكة العربية السعودية، إن ألبومها الجديد سيتضمن عدد كبير من الأغنيات المصرية، بالإضافة إلى أغنيتين لبنانيتين، خاصة أنها طرحت مؤخرا ألبوم خليجي بعنوان “لا تشكو الناس”.

ومن المنتظر أن تحيى أصالة، حفلا غنائيًا يوم 27 مايو الجارى، بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر، ومن المقرر أن تقدم أصالة باقة من أجمل أغانيها القديمة والحديثة التي يتفاعل معها الجمهور.

وسبق أن عبرت أصالة عن سعادتها بعد الفوز بجائزة Joy Awards عن فئة المطربة المفضلة، بتوجيه الشكر لزوجها الشاعر العراقى فائق حسن، ومنحته لقب “هدية السماء” كما وجهت كل الأمنيات لوطن الروح والبيت السعودية الغوالي بأنّ يحميها ربّ العالمين ويحفظها منّ كلّ شر وتبقى منارة العطاء والطيب.