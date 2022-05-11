شكرا لقرائتكم خبر عن نجل أحمد ماهر: حسبى الله فى مروجى شائعة وفاة والدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعرب الفنان محمد أحمد ماهر عن استهجانه من شائعة وفاة والده التي انطلقت صباح اليوم الأربعاء، و قال لـ الخليج 365 " هذا الكلام عارى من الصحة وحسبى الله ونعم الوكيل في كل من يطلق هذه الشائعات الكاذبة على الفنانين ويعتقد أن هذه الشائعة انطلقت بسبب زيارته الأخيرة هو ووالده لبعض أقاربه في المقابر.

وكان آخر ظهور للفنان الكبير أحمد ماهر كان من خلال مسلسل "مكتوب عليا" بطولة أكرم حسني، حيث ظهر كضيف شرف، ويشارك في بطولة المسلسل عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، هنادي مهنا، ولأول مره المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وآخرون، كما يظهر في المسلسل عدد من ضيوف الشرف.

يشار أن مسلسل "مكتوب عليا" من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبوذكري بمشاركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

عرض مسلسل "مكتوب عليا" رمضان الماضى على شاشة قناة "dmc"