شكرا لقرائتكم خبر عن قصة زواج جيهان نصر واعتزالها وآخر ظهور بعد سنوات الغياب .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتزلت الفنانة جيهان نصر عام 1998، تاركة الشهرة والنجومية التي حققتها، حيث كانت وقتها واحدة من أبرز نجمات الدراما والسينما، إلا أن زواجها من الملياردير السعودي سعود الشربتلي جعلها تتوقف عن التمثيل، خاصة وأنه اشترط عليها قبل الزواج اعتزال الفن وبالفعل وافقت وتزوجا وابتعدت تماماً عن الأضواء وارتدت الحجاب.



جيهان نصر وزوجها

جيهان نصر التي تحتفل بعيد ميلادها الـ 50 اليوم الأربعاء 11 مايو، تعرفت على زوجها سعود شربتلى خلال مشاركتها في مسرحية "المحظوظة" مع النجم الراحل سمير غانم التي قدمتها علي مسارح العاصمة اللبنانية بيروت، وكان الشربتلي متفرجا دائما للمسرحية فكان يحضر بصفة دائمة لمتابعتها ومشاهدتها يوميا حتي جمعت بينهما قصة حب قوية بينهما.

قيل إن سعود شربتلى قدم لجيهان نصر مهراً ضخماً وهدايا تبلغ قيمتها ملايين الدولارات وقتها، وبعد إتمام الزواج سافرت جيهان مع زوجها ولم تظهر في الإعلام مرة أخرى رغم استمرار عروض المنتجين عليها ورزقت بـ 4 أبناء من زوجها هم سهامر، سيف، سارة وسلطانة، وهي تعيش الآن متنقلة بين كندا ولندن والقاهرة وجدة وتقيم بشكل دائم في لندن.

ظهرت جيهان نصر للمرة الأولى بعد غياب سنوات طويلة منذ زواجها وتركها الفن، عام 2019 وذلك خلال حضورها عرض مسرحية "الملك لير" للنجم يحيى الفخرانى بمسرح المركيه فى أحد المولات بالتجمع الخامس، ومعها أبناؤها، وحرصت على التقاط الصور مع الفخرانى وبطلة العمل هبة مجدى، ولاقت الصور انتشاراً واسعاً وقتها.



جيهان نصر ويحيى الفخرانى

وفى العام التالى 2020 عادت جيهان نصر للظهور مجدداً أثناء حضورها حفل الموسيقار عمر خيرت بدار الأوبرا المصرية الذي أقيم على مسرح النافورة، حيث تتواجد في القاهرة حالياً لقضاء إجازة لبضعة أيام قبل السفر إلى السعودية مرة أخرى.

يذكر أن جيهان نصر تعد واحدة من أجمل وأبرز نجمات الدراما والسينما في أواخر الثمانينات والتسعينات، وشاركت فيما يصل إلى 70 عملاً بين السينما والدراما والمسرح، ومن أبرز أعمالها فيلم "فوزية البرجوازية"، فوازير "ألف ليلة وليلة"، فيلم "شادر السمك" عام 1986، مسرحية "عصفور ودبور"، فيلم "الكيت كات" مسلسل "المال والبنون" الجزء الثاني، مسلسل "من الذي لا يحب فاطمة"



جيهان نصر فى حفل عمر خيرت بالاوبرا عام 2020



جيهان نصر وابنائها



جيهان نصر وهبة مجدى



جيهان نصر وابنائها مع هبة مجدى بعد عرض الملك لير