كاميلا كابيو نجمة افتتاح مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت النجمة الأمريكية كاميلا كابيو عن استعدادها لتقديم عرض غنائي مدته 10 دقائق في افتتاحية حفل ختام دوري أبطال أوروبا بين ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي، المقرر إقامتها في 28 مايو/ أيار الجاري في إستاد فرنسا بباريس.

وظهرت النجمة البالغة من العمر 25 عاماً في فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستغرام” وهي تؤدي أغنيتي Havana وBam Bam، حيث أرفقت الفيديو بتعليق قائلةً: “أنا متحمسة جداً لتأدية عرض في ختام دوري أبطال أوروبا”.

يُشار إلى أن الكثير من نجوم العالم كانوا قد سبقوا كاميلا كابيو للأداء في المناسبة نفسها في الأعوام السابقة، ومنهن دوا ليبا، وImagine Dragons ومارشميلو وسيلينا جوميز، وBlack Eyed Peas.

يُذكر أن النجمة العالمية كاميلا كابيو كانت قد بدأت حياتها المهنية كعضو في فرقة “فيفث هارموني” Fifth Harmony التي تشكلت من خلال برنامج ذا إكس فاكتور واستمرت بالغناء ضمن الفرقة لأكثر من 4 أعوام، قبل أن تعلن انفصالها عنها في آواخر عام 2016.