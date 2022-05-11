القائمة الكاملة لترشيحات جوائز النقاد للأفلام العربية في مهرجان كان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: كشف مركز السينما العربية عن ترشيحات جوائز النقاد للأفلام العربية في نسختها السادسة، والمقرر الإعلان عن جوائزها في حفل على هامش مهرجان كان السينمائي في دورته المقبلة، وتستهدف جوائز النقاد الأفلام العربية التي تم إنتاجها في 2021، وتشارك في تحكيمها لجنة تتكون من 167 ناقداً من 68 دولة.

ويتنافس على جائزة أفضل فيلم كل من فيلم “سعاد” للمخرجة آيتن أمين من إنتاج مصري تونسي، وفيلم “ريش” لعمر زهيري من مصر، وفيلم “الحارة” للمخرج باسل الغندور، إنتاج أردني مصري سعودي، والفيلم العراقي “أوروبا” إخراج حيدر رشيد، وفيلم “دفاتر مايا” لجوانا حاجى وخليل جريج من لبنان.

ويتنافس على جائزة أفضل ممثل كل من آدم علي عن فيلم “أوروبا”، وسفيلن غراب عن فيلم “مستقبل مشرق” من الجزائر، وسمير قواسمي عن فيلم “بين الأمواج” من المغرب، وعلى سليمان عن فيلم “أميرة” من فلسطين والأردن ومصر، ومنذر رياحنة عن فيلم “الحارة” من الأردن.

أما جائزة أفضل ممثلة فالمرشحات لها هن: صبا مبارك عن فيلم “أميرة”، ودميانة نصار عن فيلم “ريش”، وعفاف بن محمود عن فيلم “أطياف” من تونس، ومنال عيسى عن فيلم “البحر أمامكم” من لبنان، وميساء عبد الهادي عن فيلم “صالون هدى” من فلسطين.

يتنافس على جائزة أفضل مخرج كل من: آيتن أمين عن فيلم “سعاد”، وإيلى داغر عن فيلم “البحر أمامكم”، وباسل غندور عن فيلم “الحارة”، وعمر زهيري عن فيلم “ريش”، وهاني أبو أسعد عن فيلم “صالون هدى”.

وترشيحات أفضل سيناريو يتنافس عليها كل من: أحمد عامر وعمر الزهيري عن فيلم “ريش”، وإيلى داغر عن فيلم “البحر أمامكم”، وباسل غندور عن فيلم “الحارة” وجوانا حاجى توما وخليل جريج عن فيلم “دفاتر مايا”، ومحمود عزت وآيتن أمين عن فيلم سعاد.

ويتنافس على جائزة أفضل فيلم وثائقي كل من فيلم “أعنف حب” من لبنان، و”ألف حريق” من فلسطين، و”جمهورية الصمت” من سوريا، و”فلسطين الصغرى” من فلسطين ولبنان، و”كما أريد” من مصر.