أنغام تطرح أحدث أغانيها “لوحة باهتة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرحت الفنانة المصرية أنغام أحدث أغنياتها بعنوان “لوحة باهتة”، وهي من كلمات نادر عبد الله وألحان تامر عاشور وتوزيع طارق مدكور.

ونشرت أنغام مقطع فيديو لأغنيتها الجديدة عبر حسابها الرسمي في موقع ” انستغرام”، وأرفقت الفيديو بكلمات من الأغنية: “عارف احنا طول فراقنا زي ايه زي لوحة باهتة لونها مايترسمش”.

وتعيش الفنانة أنغام حالياً حالة من التركيز من أجل اختيار عدد من الأغنيات التي تسعى لإدراجها في ألبومها الجديد المقرر صدوره خلال الفترة القادمة.

وكانت أنغام قد طرحت في شهر أغسطس الماضي، أغنية “ونفضل نرقص” من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبد المنعم، ولاقت نجاحا وتجاوبا من قبل الجمهور .