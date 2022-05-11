فن ومشاهير

أنغام تطرح أحدث أغانيها “لوحة باهتة”

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بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طرحت الفنانة المصرية أنغام أحدث أغنياتها بعنوان “لوحة باهتة”، وهي من كلمات نادر عبد الله وألحان تامر عاشور وتوزيع طارق مدكور.

ونشرت أنغام مقطع فيديو لأغنيتها الجديدة عبر حسابها الرسمي في موقع ” انستغرام”، وأرفقت الفيديو بكلمات من الأغنية: “عارف احنا طول فراقنا زي ايه زي لوحة باهتة لونها مايترسمش”.

وتعيش الفنانة أنغام حالياً حالة من التركيز من أجل اختيار عدد من الأغنيات التي تسعى لإدراجها في ألبومها الجديد المقرر صدوره خلال الفترة القادمة.

وكانت أنغام قد طرحت في شهر أغسطس الماضي، أغنية “ونفضل نرقص” من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبد المنعم، ولاقت نجاحا وتجاوبا من قبل الجمهور .

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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